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FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

FIA, pilotların Cuma ve Cumartesi günkü şikayetleri üzerine ikinci virajdaki bariyeri kısalttı ve pilotların buradan geçmesine olanak sağladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW44, leads Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, and Lando Norris, McLaren MCL36

Geçtiğimiz yıllarda ilk virajı kaçıran pilotlar, kaçış alanını geçtikten sonra ikinci virajın çıkışından piste dahil olabiliyor ve avantaj kazanabiliyorlardı.

Bu durumu engellemek isteyen FIA, ikinci virajın çıkışına bir bariyer yerleştirdi ve ilk virajı kaçıran sürücülerin normal yollardan piste dönmesini amaçladı.

Ancak FIA'nın amaçlarına ulaştığını söyleyemeyiz, nitekim burada dışarı taşan birçok isim hemen bariyerin yanındaki çimleri kullanarak piste döndü -bu, daha büyük bir güvenlik açığı yaratabilir.

Cuma ve Cumartesi günü yapılan iki ayrı toplantıda pilotlar bu kısımdan memnun kalmadıklarını belirttiler, hatta Lewis Hamilton "bariyerlerin kaza yapmayı kolaylaştırdığını" dahi söylemişti.

Tüm bu şikayetlerin ardından Pazar sabahı bir karar alan FIA, bariyeri dört metre kısaltmaya ve pilotların piste daha rahat dönebilmesine karar verdi.

Autosport'a konuşan bir FIA sözcüsü, "Orijinal değişikliğin amacı ilk virajı kaçıran bir pilotun ikinci viraj çıkışından piste dönmesini engellemek ve başka bir pilotla temas yaşamasından kaçınabilmekti."

"Ancak pilotlarla yaptığımız görüşmelerin ardından bariyerlerde bir değişikliğe gitmeye karar verdik, gelecek yarışlar için daha farklı çözümler de düşüneceğiz." dedi.

GPDA başkanı George Russell ise, "Dün gece hepimiz bu konuyu konuştuk."

"Geriye dönüp baktığımızda, muhtemelen kararlar alınmadan önce bu konudaki görüşler hakkında bize danışılmalıydı. Ve hepimiz bunun bariyerin en iyi çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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