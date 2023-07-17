FIA, iki yeni takımın F1 başvurusunu onaylamaya hazırlanıyor

Formula 1'e girmek isteyen ve FIA'nın ön koşullarını karşılayan takımlara için yeni bir ihale süreci başlatılmış ve bu süreç Haziran ayının başında sona ermişti.

FIA'nın resmi kararını yakında açıklaması bekleniyor ve Auto Motor und Sport'a göre iki takım onay alabilir.

Bu iki takımın Andretti Cadillac ve Hitech olması bekleniyor. Alman yayın kuruluşu, iki takımın da gerekli teknolojik erişim, personel ve finansal kaynaklara sahip olduğunu, bu yüzden Formula 1'de yarışmak için tüm şartları yerine getirdiklerini belirtti.

Ancak yeni takımların F1'de yer alması için sadece FIA'nın yeşil ışık yakması yeterli değil. Şampiyonanın sahibi Liberty Media'nın onayı gerekiyor ve F1'in CEO'su Stefano Domenicali, yeni bir takıma ihtiyaçları olmadığı görüşünde.

Üstelik Liberty onay verse bile Ferrari, veto hakkını kullanabilir ve yeni bir takımın gelişine karşı çıkabilir.

Silverstone'da konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, potansiyel katılımcılar arasında spora fayda sağlayacak bir taraf görmediğini belirtmişti.