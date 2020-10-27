FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Programdaki değişiklikler büyük ölçüde düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerin zamanlamasıyla alakalıydı.

Cumartesi sabah gerçekleştirilecek tek antrenman seansı 60 dakika yerine 90 dakika olacak ve sıralamalarla arasında 2.5 saat boşluk olacak.

O hafta sonu iki pilotlar toplantısı olacak. Birisi Cuma akşamları düzenlenen standart toplantı olacak ve Portimao'da yaşananlar orada görüşülecek.

Cuma günü pist üstünde sürüş olmayacağı için pilotlarla Cumartesi günkü antrenman seansından sonra ikinci bir toplantı yapılacak. Pilotlar pistle ilgili geri bildirimlerini o antrenmandan sonra yapacaklar.

Çalışma kısıtlaması da değiştirildi. Normalde iki akşam çalışma kısıtlaması olurken Imola'da sadece bir akşam kısıtlama olacak.

3. antrenmandan sonra şasi değişikliği olduğunda sürücülerin yarışa pit yolundan başlaması gerekiyor. Imola'da tek antrenman seansı olacağı için orada "birinci antrenmandan sonra" şasi değişikliği yapanlar yarışa pit yolundan başlayacak.

Imola'da Cuma günü sürüş olmayacağı için pilotlara 13 set yerine 10 set kuru zemin lastiği verilecek. Bunlardan ikisi sert, ikisi orta, altısı yumuşak lastik olacak. Antrenman seansından sonra 3 set geri teslim edilecek.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, bu değişiklikleri belirlemek için Portimao'da çok çalıştıklarını söyledi.

Masi, "İki günlük etkinlik için yapılan sportif değişiklikler, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde oylandı ve onaylandı. İki günlük etkinliği düzenleyebilmek için çok ciddi değişiklikler yapıldı."

"Her şeyi sıkıştırmış olduk çünkü Cuma günü yapılan normal aktivitelerin hepsi kaldırıldı." dedi.

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