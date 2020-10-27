Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

paylaşım
yorumlar
FIA, iki günlük Imola programını onayladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek iki günlük Imola yarışı öncesinde planlanan değişiklikleri onayladı.

Programdaki değişiklikler büyük ölçüde düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerin zamanlamasıyla alakalıydı.

Cumartesi sabah gerçekleştirilecek tek antrenman seansı 60 dakika yerine 90 dakika olacak ve sıralamalarla arasında 2.5 saat boşluk olacak.

O hafta sonu iki pilotlar toplantısı olacak. Birisi Cuma akşamları düzenlenen standart toplantı olacak ve Portimao'da yaşananlar orada görüşülecek.

Cuma günü pist üstünde sürüş olmayacağı için pilotlarla Cumartesi günkü antrenman seansından sonra ikinci bir toplantı yapılacak. Pilotlar pistle ilgili geri bildirimlerini o antrenmandan sonra yapacaklar.

Çalışma kısıtlaması da değiştirildi. Normalde iki akşam çalışma kısıtlaması olurken Imola'da sadece bir akşam kısıtlama olacak.

 

3. antrenmandan sonra şasi değişikliği olduğunda sürücülerin yarışa pit yolundan başlaması gerekiyor. Imola'da tek antrenman seansı olacağı için orada "birinci antrenmandan sonra" şasi değişikliği yapanlar yarışa pit yolundan başlayacak.

Imola'da Cuma günü sürüş olmayacağı için pilotlara 13 set yerine 10 set kuru zemin lastiği verilecek. Bunlardan ikisi sert, ikisi orta, altısı yumuşak lastik olacak. Antrenman seansından sonra 3 set geri teslim edilecek.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, bu değişiklikleri belirlemek için Portimao'da çok çalıştıklarını söyledi.

Masi, "İki günlük etkinlik için yapılan sportif değişiklikler, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde oylandı ve onaylandı. İki günlük etkinliği düzenleyebilmek için çok ciddi değişiklikler yapıldı."

"Her şeyi sıkıştırmış olduk çünkü Cuma günü yapılan normal aktivitelerin hepsi kaldırıldı." dedi.

Alakalı video

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Önceki haber

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Sonraki haber

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Mercedes’leri geçmek oldukça kolaydı”

Son Haberler

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
F1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

36dk
2
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

2s
3
Formula 1

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

1s
4
Formula 1

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

5
Formula 1

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Son Haberler

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
F1

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

FIA, iki günlük Imola programını onayladı
F1

FIA, iki günlük Imola programını onayladı

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
F1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
F1

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
F1

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

Son Videolar

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor 01:58
Formula 1
1s

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları 07:49
Formula 1

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.