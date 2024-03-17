FIA, Horner ile ilgili şikayeti değerlendiriyor - Konu temyize götürülecek

Red Bull içerisinde, Horner'ın bir kadın çalışanına davranışıyla ilgili olarak sekiz hafta süren soruşturma sonucunda herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmış olsa da, mesele henüz kapanmış görünmüyor.



Basında yer alan haberlere göre, soruşturma sonucunda açığa alınan kadın çalışan, Red Bull'un Avusturyalı enerji içecekleri şirketi tarafından başlatılan soruşturmanın bulgularına itiraz etmeye karar verdi.



Ayrıca, FIA'ya motor sporlarının davranış kurallarının potansiyel bir ihlalini bildirdiği de anlaşılıyor ki bu da yönetim organını konuya daha fazla müdahil olmaya sevk edebilir.



FIA daha önce çalışanlarının iç meselesi olarak gördüğü bir konuya müdahil olmak konusunda isteksiz davranmış olsa da, yönetmelikleri ihlal eden bir davranış olduğuna dair iddialar olması halinde harekete geçmek zorunda kalabilir.



FIA'nın, çalışanlar da dahil olmak üzere tüm FIA çalışanlarına eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılmasını sağlamayı amaçlayan bir Taciz ve Ayrımcılık Karşıtı Politikası bulunuyor.

Bu konuyla alakalı tacizin bildirilebileceği bir telefon hattı kurulmuş olup, tacizin başka bir kişiyi incittiği veya küçük düşürdüğü kabul edilebilecek veya algılanabilecek her türlü uygunsuz ve istenmeyen davranışı kapsadığı belirtiliyor.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Shameem Fahath

FIA'dan herhangi bir şikâyetle ilgili resmi bir teyit gelmedi ancak Cumartesi günü yapılan kısa bir açıklamada, incelenmekte olan konularla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasının bir politika olduğu belirtildi.



FIA'dan yapılan açıklamada "FIA'da soruşturma ve şikâyetler Uyum Görevlisi ve belli durumlarda Etik Komitesi tarafından ele alınır ve yönetilir."



"Her iki organ da özerk bir şekilde çalışmakta ve süreç boyunca sıkı bir gizliliği garanti etmektedir."



"Sonuç olarak ve genel olarak, belirli bir şikayetin alındığını teyit edemiyoruz ve herhangi bir taraftan alabileceğimiz şikayetler hakkında daha fazla yorum yapmamız mümkün olmayacaktır." sözlerine yer verildi.



Red Bull'un enerji içecekleri şirketi de, Horner'ın geçen ay soruşturma altında olduğunun ilk kez ortaya çıkmasından sonra çok az şey söylemiş olmakla birlikte, herhangi bir potansiyel temyiz süreci hakkında hiçbir şey söylemedi.



Red Bull, ilk açıklamasında soruşturma şikayetlerin reddedildiğini açıklasa da bu, konunun sonu olmadı.



Kararın alınmasından sadece 24 saat sonra, anonim e-posta adresleri soruşturmanın merkezinde yer alan sözde kanıtları sızdırdı - ancak Red Bull dosyadaki her şeyin doğruluğunu hiçbir zaman teyit etmedi.



Ayrıca, durumun patlak vermesinden bu yana medyaya bilgi sızdırılmasıyla ilgili olarak, gazetecilerin gizli soruşturmayı ilk etapta nasıl öğrendiklerini de içeren bir soruşturma başlatıldığı anlaşılıyor.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images





Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bu son soruşturmanın bir sonucu olarak görevden alınma riski olduğunu öne sürdü, ancak sonrasında görevine devam edeceğini duyurdu.

Horner, soruşturma başladığından bu yana görevinde kaldı ve birkaç kez, ilk soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte medyanın odak noktasının değişmesini umduğunu söyledi.



Suudi Arabistan Grand Prix'sinde konuşan Horner, "Gerçek şu ki ortada bir şikayet vardı. Red Bull Racing tarafından değil ama Red Bull Racing'in sahipleri olan Red Bull GmbH tarafından, ülkedeki en saygın KC'lerden biri olan bağımsız bir KC atayan grup tarafından en profesyonel şekilde ele alındı."



"Tüm gerçekleri tam olarak araştırmak için zaman ayırdı. İlgili tüm kişilerle ve diğer ilgililerle görüştü. Her şeye baktı. Tüm gerçeklere sahipti. Ve şikayeti reddettiği bir sonuca vardı."



"Bana göre, Red Bull'a göre, yolumuza devam ediyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Biliyorsunuz, eşim ve ailem bu süreçte bana olağanüstü destek oldu. Ancak aileme yapılan müdahaleler artık yeter ve ilerlememiz ve ne için burada olduğumuza odaklanmamız gerekiyor." demişti.