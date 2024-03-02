FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!

Horner, bir kadın çalışanın kendisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları üzerine Red Bull tarafından başlatılan soruşturmanın merkezinde yer alıyordu.

Bağımsız bir avukat tarafından sekiz hafta süren soruşturmanın ardından Çarşamba gecesi, Horner'a yönelik şikayetlere dair herhangi bir kanıt bulunmadığı açıklandı.

Fakat Bahreyn Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonu, takım patronları, FIA ve FOM yöneticilerinin yanı sıra medya dahil olmak üzere üst düzey F1 personeline gönderilen isimsiz e-postala sonrası bu konu tekrar masaya gelmişe benziyor.

Doğruluğu Red Bull tarafından teyit edilmeyen bu belgelerin bazı kısımları daha sonra dışarı sızdı ve dünya çapında manşetlere taşındı.

Hem F1 yönetimi hem de FIA'nın, Horner'la ilgili gelişmelerin sezonun ilk yarışlarını gölgelemesinden endişe duyulduğu anlaşılıyor.

İddialara göre bu sızıntılar, Horner istifa etmediği sürece devam edecek.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, takım arkadaşıyla birlikte Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner Cuma günü Bahreyn'deki sıralama turları öncesinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ve Ben Sulayem ile bir araya geldi ve bundan sonra ne olacağını tartıştı.

Tarafların hiçbirinden bu buluşmanın sonucuna ilişkin yorum gelmemiş olsa da, FIA'nın durumu daha iyi anlamak için bağımsız bir soruşturma düzenlemesi pek olası durmuyor.

Financial Times'a konuşan Ben Sulayem, FIA'nın "aceleci" davranıp kendi başına hareket etmesinin yanlış olacağını düşünmekle birlikte, kendilerine gelebilecek olası bir şikayeti inceleyeceğini duyurdu.

Sulayem, mevcut sürecin F1'e zarar verdiğini de ekledi.

"Bu durum spora zarar veriyor. Bu insani açıdan da zarar verici."

"Daha sezonun başındayız. F1 giderek popüler hale geliyor ve bizim de sezon başlangıcının tadını çıkarmamız gerekiyor."

"Pistteki rekabete bir bakın. Neden bunu olumsuzluklarla gölgeliyoruz?"

Red Bull, Horner hakkında yürüttüğü soruşturmanın bulguları konusunda hiçbir şeffaflık sunmazken, Horner'a yönelik şikayetlerin reddedilmesine yönelik sonuca nasıl ulaştığını da açıklamadı.

Bu durum Red Bull'un, konuyu "örtbas" etmeye çalıştığına dair şüphelere yol açtı.

Rakip takım patronları, durumun doğru şekilde açıklığa kavuşturulmamasının F1 için iyi olmadığını düşünüyorlar ve konunun ele alınış şeklinden rahatsızlar.