FIA, Honda'nın kısıtlı dönemde nasıl çalıştığını açıkladı

Ferrari, Renault ve Mercedes, Avrupa'daki koronavirüs pandemisi nedeniyle sezon öncesinde birçok hafta fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Avrupa'da üretim yapan üreticilerin motorlarını geliştirme konusunda elleri bağlanırken, o dönemde Japonya'da herhangi bir kısıtlama yoktu ve Honda çalışmaya devam etti. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Macaristan GP hafta sonunda açık bir şekilde kısıtlamalar ve karantina süreci nedeniyle planladıkları güncellemeleri hazırlayamadıklarını, ancak herkesin bu kısıtlamalara uymadığını söyledi. Binotto, "Bu sene için hazırladığımız ancak sezon öncesindeki uzun karantina süreci nedeniyle bu sene kullanamayacağımız bazı güncellemeler üzerinde çalışıyorduk. Ancak diğer motor üreticileri için durum aynı görünmüyor." demişti. Honda'nın diğerlerinin çalışamadığı dönemde çalıştığını inkar eden yok. Ancak buradaki kritik konu, Japon üreticinin bu durumu avantajına çevirip çeviremediği. Bu süreçte yaşananları sizlere aşama aşama anlatmaya çalışacağız. Ertelenmiş karantina

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

FIA'nın tek koltuklu araçlar başkanı Nikolas Tombazis, koronavirüs sürecinde harcamaları düşürme çalışması kapsamında karar alırken, bir takımın ya da üreticinin ülkesinde diğerlerinden daha fazla kısıtlama olduğu için cezalandırılmamasını hedeflediklerini söyledi.

Bu yüzden farklı ülkelerde ve coğrafyalarda yer alan şirketleri dikkate alırken bazı ince noktalara odaklanıldı ve bazı ödünler verilmesi gerekti.

Verilen ödünlerden birisi, yaz döneminde Japonya'da fabrikaların zorunlu kapatılma ihtimali olduğu için Honda'nın ilkbaharda çalışmasına izin vermekti. Honda için zorunlu fabrika kapatma sürecinin herkesle aynı dönemde değil, daha sonra yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda Honda, ilerleyen günlerde fabrikasını durdurmak zorunda kalacak.

Tombazis, "Honda için kapatma süreci diğer üreticilerden farklı olacak. Süre olarak değil, zaman olarak farklı olacak."

"Tüm üreticiler ve takımlar, bu olağan dışı dönemde bir takım ya da üreticinin COVID'den daha çok etkilenen bir ülkede yer aldığı ve bu yüzden daha dezavantajlı olabileceği için böyle bir kararı kabul ettiler."

"Örnek vermem gerekirse, İtalya'da fabrikalar kapatıldığında İngiltere'de kapatılmamıştı. Ancak biz fabrikaları kapatma sürecinin eşit olması gerektiğini, hiçbir takım ya da üreticinin bundan avantajlı ya da dezavantajlı olamayacağını belirttik." dedi.

Herkese eşit davranma düşüncesi nedeniyle Honda'nın o dönemde çalışmasına izin verildi. Honda da Avrupa'daki diğer üreticiler gibi fabrikasını kapatsaydı, yaz döneminde Japonya'da tüm fabrikaların durdurulması yönünde talimat geldiğinde dezavantajlı duruma düşecekti.

Bunun olmaması için Renault, Ferrari ve Mercedes'ten aynı dönemde fabrikalarını kapatmaları istenecekti ve herkesin geliştirme zamanı azaltılacaktı. Bunun sonucu iyi olmazdı.

Bu yüzden Honda'nın Avrupa'daki kısıtlama döneminde çalışmasına izin verilip yaz döneminde fabrikasını kapatması en mantıklı karardı.

Tombazis, "Japonya'nın COVID'in ilerleyişi ve kısıtlama süreci açısından gelişimi tamamen farklı oldu. Nisan ayının başında bu kararı aldığımızda, yaz döneminde Japonya'da zorunlu çalışmayı durdurma olup olmayacağını bilmiyorduk. Bu yüzden Honda'ya fabrikasını kapatması konusunda esneklik sağladık."

"Japonya'da temmuz ayında zorunlu fabrika kapatma süreci olursa, aynı dönemde Avrupa'daki takımlardan aynısını istemek zor olacaktı. Bu yüzden Avrupa'dakilerin çalışmaları durdurduğu dönemde Honda geliştirme çalışmalarını sürdürebildi."

"Herkesin farklı koşullarda olduğu dönemde herkes için eşit şartlar sunamamak mükemmel olmasa da elimizden gelenin en iyisi buydu." dedi.

Bir diğer önemli nokta, Honda'nın Avusturya'ya getirdiği güncellemenin ekstra güç sağlamaması, daha çok dayanıklılığı arttırma amaçlı olması.

Tombazis, kurallardaki kısıtlamaların üreticilerin motorlarında performans kazancı sağlamasını engellediğini söyledi. Üreticiler, şubat ayında örnek olarak verdikleri motor yapısını korumak zorundalar.

Tombazis, "Güç ünitesi tarafında harcamaları düşürme açısından iki önemli adım atıldı. Bunlardan birisi dyno saatlerini kısıtlamaktı, bu rüzgar tünelindeki aerodinami testi kısıtlamalarına benziyor."

"Bir diğeri ise üreticilerin sene içerisinde onaylatabilecekleri güç ünitesi sayısını azaltmaktı. Bu kapsamda ciddi bir güncelleme yapan ya da yeni bir güç ünitesi onaylatan olmadı."

"Kullanılan güç üniteleri 2020 için onaylandılar. Şubat ayında ilgili dosyalar gönderildi. Sonrasında Honda dahil hiçbir üretici, güç ünitesinde performans gelişimi yapmadı."

"Sadece birkaç isim, dayanıklılık güncellemesi yapmak istedi. İnsanların onaylattıkları güç üniteleri ile dayanıklılık sorunu nedeniyle yarış dışı kalmalarını istemeyiz."

"Dayanıklılık güncellemelerinin onaylanması için çok özel bir prosedür uygulanıyor. Diğer üreticiler dahi bunların ne olduğunu biliyorlar."

"Bunu fırsata çeviremiyorsunuz. Dayanıklılık güncellemesi yaptığınızı söyleyip, bu süreçte sıkışma oranını, yanma odasını değiştirme gibi işler yapamıyorsunuz ya da 20 kw güç ekleyemiyorsunuz. Bu konuda takip edilmesi gereken bir süreç var ve Honda dahil tüm takımlar buna uydular." dedi.

Bu açıdan sonuç net oluyor. Honda, dayanıklılık çalışmasını daha erken yaptı. Diğerleri ise sonradan aynı çalışmayı yapacak.

Yani kuralları adil olmayan şekilde kullanıp değerlendirme gibi bir durum yok. Ortada F1'in bir daha yaşanmamasını umduğu sıra dışı koşullar var.