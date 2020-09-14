FIA, Hamilton'ın tişörtüyle alakalı inceleme başlattı

Hamilton, Toskana GP öncesinde ve sonrasında üzerinde Breonna Taylor için mesaj içeren siyah bir tişört giydi.

26 yaşındaki sağlık görevlisi Breonna Taylor, Kentucky'deki evine Mart ayında polis tarafından yapılan baskında 8 kurşunla öldürülmüştü. Polis bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arama emri çıkarılan evin kapısını kırarak içeri girmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı ve daha sonradan adresin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Hamilton'ın giymiş olduğu tişörtün ön tarafında, "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" yazarken arkasında "Onun adını söyleyin" yazıyordu.

Hamilton, bu tişörtü giymesinin yanında yarışı kazandıktan sonra çıktığı basın toplantısındaki sözlerini "Breonna Taylor için adalet" sözleriyle bitirdi.

Hamilton, "Bu tişörtü giymeye karar vermem uzun zaman aldı. Bunu giyip, sokaklarda ya da evinde, yanlış evde öldürülen insanlar hakkında farkındalık yaratmak istiyordum. Onu öldürenler hâlâ serbest bir şekilde dolaşıyorlar."

"Dinlenemeyiz, dinlenemeyiz. Bu konuda farkındalık yaratmaya devam etmeliyiz." dedi.

FIA'ya yakın kaynaklar, bunun resmi bir soruşturma olmadığını, sadece konunun incelendiğini düşünüyorlar.