FIA, Hamilton'ın hakemlerle alakalı son yorumlarına yanıt verdi

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FIA, Abu Dabi GP'de yaşananların ardından 2022 sezonu öncesinde yarış direktörünü değiştirmişti ve yarış kontrol odasında değişiklikler yaşanmıştı.

FIA, Formula 1 Yarış Direktörlüğünü WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich'in üstleneceğini duyurmuştu.

Bu iki isim dönüşmeli olarak yarış direktörlüğü görevini üstlenecekler.

Buna ek olarak, FIA'nın iç yapısında da değişimlere gidilmiş ve yeniden yapılanmalar başlamıştı.

Sezon öncesi testleri için Barselona'ya gelen Hamilton, W13'ü test etmeden önce basının sorularını yanıtladı.

Hamilton, medya seansında yarış yönetimi tarafında yaşanan değişimler hakkında konuştu.

7 kez dünya şampiyonu pilot, "FIA'nın tarafsız hakemlere sahip olduğundan emin olması gerektiğini" söylemişti ve bazı hakemlerin, bazı pilotlarla ilişkilerini geliştirdiklerini dile getirmişti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Red Bull Racing takım patronu Christian Horner ise "bilinçli bir şekilde bir takımın lehine kararlar verilmediğini" düşündüklerini belirtmişlerdi.

RacingNews365.com'a konuşan bir FIA sözcüsü, Hamilton'ın yorumlarına şöyle yanıt verdi: "FIA, tüm motor sporları serilerindeki en yetenekleri hakemleri bir araya getiren ve geliştiren yönetim şekliyle gurur duyuyor."

"Bu yönetim şekli; güçlü, özgür ve tecrübeli bir grubun oluşmasını sağladı. Bu hakem grubu, çalışmalarını üst düzey profesyonellik ile sürdürecek. "

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images