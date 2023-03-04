Önceki / Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı" Sonraki / Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

FIA, Hamilton'ın gökkuşaklı kask tasarımından rahatsız değil

Autosport'un haberine göre FIA'nın Lewis Hamilton'ın bu hafta sonu kullanacağı gökkuşaklı kaskıyla hiçbir sorunu bulunmuyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
FIA, Hamilton'ın gökkuşaklı kask tasarımından rahatsız değil
Haberi dinle

Sezonun ilk yarışı, FIA tarafından getirilen "siyasi, dini ve kişisel düşüncelerin izin alınmaksızın belirtilmemesine" yönelik yasağın da ilk yarışı olacak.

Kış arasında epey tepki gören FIA, test sürecinde konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve basın toplantılarında herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını, yasağın grid töreni ve podyum gibi prosedürler için geçerli olduğunu söylemişti.

Orta Doğu'da LGBTQ konularındaki hassasiyet göz önüne alındığında, Hamilton'ın Bahreyn'de gökkuşağı tasarımıyla yarışmaya karar vermesi büyük ilgi çekti.

Ancak kendi çeşitlilik programına sahip olan FIA gökkuşağı logosunu destekliyor, dolayısıyla böyle bir konu ancak yarış organizatörü gibi başka bir paydaş tarafından gündeme getirilirse daha yakından incelenecek gibi görünmekte.

Bu tasarım aynı zamanda F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de desteğini almakta; nitekim Autosport'un bu konudaki sorularını cevaplayan Domenicali "tasarımı beğendiğini" dile getirdi.

Domenicali'nin bu konularda nispeten daha özgürlükçü bir tutuma sahip olduğu bilinmekte, Hamilton'da dün verdiği bir röportajda Domenicali'ye övgüde bulunmuştu.

Ayrıca okuyabilirsiniz:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Aston Martin, 2023 aracı için belirlediği "agresif gelişim hedefine" ulaştı!

Aston Martin, 2023 aracı için belirlediği "agresif gelişim hedefine" ulaştı!

Formula 1
Bahreyn GP

Aston Martin, 2023 aracı için belirlediği "agresif gelişim hedefine" ulaştı! Aston Martin, 2023 aracı için belirlediği "agresif gelişim hedefine" ulaştı!

Hamilton, takı yasağından muaf tutuldu

Hamilton, takı yasağından muaf tutuldu

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, takı yasağından muaf tutuldu Hamilton, takı yasağından muaf tutuldu

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi 2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız" Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

F1 Formula 1

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik" Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

F1 Formula 1

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz" Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.