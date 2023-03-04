FIA, Hamilton'ın gökkuşaklı kask tasarımından rahatsız değil
Autosport'un haberine göre FIA'nın Lewis Hamilton'ın bu hafta sonu kullanacağı gökkuşaklı kaskıyla hiçbir sorunu bulunmuyor.
Sezonun ilk yarışı, FIA tarafından getirilen "siyasi, dini ve kişisel düşüncelerin izin alınmaksızın belirtilmemesine" yönelik yasağın da ilk yarışı olacak.
Kış arasında epey tepki gören FIA, test sürecinde konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve basın toplantılarında herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını, yasağın grid töreni ve podyum gibi prosedürler için geçerli olduğunu söylemişti.
Orta Doğu'da LGBTQ konularındaki hassasiyet göz önüne alındığında, Hamilton'ın Bahreyn'de gökkuşağı tasarımıyla yarışmaya karar vermesi büyük ilgi çekti.
Ancak kendi çeşitlilik programına sahip olan FIA gökkuşağı logosunu destekliyor, dolayısıyla böyle bir konu ancak yarış organizatörü gibi başka bir paydaş tarafından gündeme getirilirse daha yakından incelenecek gibi görünmekte.
Bu tasarım aynı zamanda F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de desteğini almakta; nitekim Autosport'un bu konudaki sorularını cevaplayan Domenicali "tasarımı beğendiğini" dile getirdi.
Domenicali'nin bu konularda nispeten daha özgürlükçü bir tutuma sahip olduğu bilinmekte, Hamilton'da dün verdiği bir röportajda Domenicali'ye övgüde bulunmuştu.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
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