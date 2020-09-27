FIA, Hamilton'ın Breonna Taylor protestosunun ardından podyum kurallarını sıkılaştırdı

Bu hamle, Lewis Hmailton'ın Toskana GP'deki hamlesinin ardından geldi. İngiliz pilot o yarışın ardından "Breonna Taylor'u öldüren polisleri tutuklayın" mesajını taşıyan bir tişört giymişti.

Bu mesaj, Kentucky'de polis tarafından vurularak öldürülen ve ırkçılık karşıtı hareke destek veren Taylor'ı destekliyordu.

Hamilton'un bu hamlesi üzerine FIA, podyum töreniyle ilgili yönergeler konusunda bir inceleme başlattı.

Yeni protokoller, Rusya GP öncesinde FIA yarış direktörü Michael Masi tarafından açıklandı.

Açıklamaya göre 1., 2. ve 3. sıralarda yer alan sürücüler, podyum töreni ve yarış sonrası röportajları boyunca sadece sürüş yaptıkları kıyafetlerle kalmalılar.

Ayrıca yarış tulumlarını bellerine kadar indirmeyecekler, tulumların boyunlarına kadar kapalı olması gerekecek.

COVID-19 nedeniyle takılan yüz maskeleri de tıbbi bir maske ya da takım maskesi olmak zorunda olacak.