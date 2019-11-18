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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

FIA: "Hamilton, kendisini hakemlere karşı savunmamayı tercih etti"

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FIA: "Hamilton, kendisini hakemlere karşı savunmamayı tercih etti"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Kas 2019 13:08

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Alex Albon'a çarpmasının ardından FIA hakemleriyle yaptığı toplantıda kendisini savunmamayı tercih etti.

Hamilton, FIA'nın her iki sürücüyü de dinleme kararı almasının ardından hakemler tarafından çağrıldı ve böylece dünya şampiyonunun olayla ilgili görüşlerini açıklama fırsatı verildi.

FIA, pilotları dinleme kararı aldığı için karar yarıştan sonra verildi ve bundan ötürü de Hamilton, üçüncülüğü kutlamak için podyuma çıktı.

Daha sonra Hamilton ceza aldı ve Carlos Sainz üçüncülüğe çıkmış oldu. Fakat İspanyol pilot, cezanın yarıştan yaklaşık 1.5 saat sonra verilmesinden ötürü yarış sonrası podyumunda yer alamamış oldu.

İlginç şekilde FIA, Daniil Kvyat'ın karıştığı Amerika ve Meksika GP'lerindeki kazalarda, pilotu dinlemeden yarış sonunda anlık kararlar almıştı.

Bu durum da eleştirilmelerine sebep oldu.

Hamilton podyuma çıkmadan önce Rubens Barrichello ile yaptığı röportajda, hatanın kendisinde olduğunu da kabul etmişti.

Hamilton yarıştan sonra hakemlerin yanına gitmedi ve bunun yerine Mercedes sportif direktörü Ron Meadows hakemlerle görüşerek hatayı kabul etti.

Masi, "Yarış sonunda soruşturma yapılacaktı ve her iki sürücü de çağrıldı. Ancak takım hatayı kabul etti."

"Bize geldiler ve 'Bizi çağırmanıza gerek yok, Lewis hatasını kabul etti' dediler. Görünen o ki Ron bunu söyledi ve durum bu.

"Yani inceleme yapıldı ama siz inceleme yaparken, yanınıza gelip 'biz bir hata yaptık' diyen bir takım olunca, o zaman bu son derece basit bir inceleme haline geliyor!" dedi.

Masi, hakemlerin zor bir pozisyonda olduğunu da vurguladı. Çünkü sonuçların hızlı ve doğru olmasını istediklerini ama ilk üç sıradan bahsettikleri için Hamilton'ın da görüşlerini dinlemek istediklerini söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Alexander Albon , Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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