FIA, Hamilton ile ilgili 'komplo teorilerine' yanıt verdi

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, yarış sonrası yapılan rastgele kontrollerin ardından araçlarındaki aşırı miktarda tahta plaka aşınması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.

Bu gelişme, Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ile ilk virajda çarpışmasının ardından pistte karşıdan karşıya geçtiği için ağır para cezasına çarptırıldığı Katar Grand Prix'sinden sonra; FIA'nın özellikle yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ı hedef aldığı iddialarına sebep oldu. Ayrıca FIA'nın tartışmalı 2021 Abu Dabi sezon finalini ele alış biçimi de hâlâ bu tartışmaların bir parçası.

FIA, 2023 sezonu boyunca, devam eden 'Insights' serisinin bir parçası olarak kullanışlı bilgi kılavuzları yayınladı ve bu özellik aracılığıyla dolaylı olarak Hamilton ile ilgili iddiaları ele aldı.

FIA, Hamilton ve Leclerc'in diskalifiyelerinin ardından, yarış sonrası rastgele kontrollerin 'onlarca yıldır' prosedürlerinin bir parçası olduğunu ve 'ekiplerin yarıştan önce her hafta sonu her araçta yapılan standart kontrollerin ötesinde hangi araçların hangi belirli alanlarının incelenebileceğini bilmemesi nedeniyle uyumu sağlamak için var olduğunu' açıkça belirtti.

Bu da onların bakış açısından aracın herhangi bir parçasının herhangi bir zamanda kontrol edilebileceği ve teknik düzenlemelere uymamanın sonuçlarının ağır olabileceği anlamına geliyor.

Hamilton ve Leclerc'in araçları Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından Max Verstappen ve Lando Norris'in araçlarının her ikisinin de yönetmeliklere uygun olduğu tespit edilen dört araçlık rastgele kontrolünün bir parçasıydı.

Bununla birlikte, Sky F1'den Martin Brundle da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından soruşturmanın ardından şu gündeme getirildi: 'Bir kontroldeki araçların %50'sinin FIA düzenlemelerini ihlal ettiği tespit edildiyse, bu kesinlikle yarışı tamamlayan diğer tüm araçların kontrol edilmesi için daha geniş çaplı bir soruşturma yapılmasını gerektirir.'

FIA bu konuya da değinerek ve ortada büyük bir 'zaman problemi' olduğunu açıkladı.

"FIA'nın F1 teknik ekibi, uyumluluğun hangi yönlerinin kontrol edilebileceğine ilişkin kararların alınmasına yardımcı olan çok sayıda kaynak ve sensörden elde edilen verilerin yanı sıra zengin bir deneyime sahiptir.

"Zamanın büyük çoğunluğunda tüm araçların uyumlu olduğu tespit edilmektedir. Ancak, Austin'de olduğu gibi, zaman zaman kural ihlalleri tespit edilip Komiserlere bildiriliyor ve Komiserler de atılacak uygun adıma karar veriyor."

"Bu testlerin yürütülmesinde, bir Grand Prix bittikten sonra ve araçların sökülmek ve bir sonraki yarışa taşınmak üzere takımlarına geri gönderilmeleri gerekmeden önce mevcut olan sınırlı zamanda büyük miktarda çalışma yapılmaktadır."

'Bununla birlikte, çok çeşitli kontroller yapılsa da, mevcut kısa sürede her aracın her parametresini ele almak imkansızdır; bu özellikle de arka arkaya gerçekleşen yarış hafta sonları için geçerlidir."

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

The FIA logo in front of an American flag