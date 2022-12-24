FIA, Halo davasının kapandığını açıkladı
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, göreve ilk geldiği günlerden bu yana üstünde çalıştıkları Halo davasının kapandığını doğruladı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda başkanlığının ilk senesinden bahseden Ben Sulayem, göreve gelir gelmez Halo ile ilgili bir patent davası ile başa çıkmak zorunda kaldığını, bunun yanı sıra bir de 20 milyon dolarlık bir bütçe açığıyla karşılaştığını belirtmişti.
Aynı röportajda bütçe açığının kapandığını doğrulayan Ben Sulayem, birkaç gün sonraki FIA Ödül Töreni'nde de patent davasının çözüldüğünü duyurdu.
Ben Sulayem, "FIA'yı yeniden rayına oturtmak zorundaydık. Başkan olarak ilk icraatlarımdan biri karşılaştığımız yasal zorluklar konusunda şeffaf olmaktı."
"Halo davasının çok olumlu bir şekilde çözüldüğünü ve FIA'nın geleceğini güvence altına aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Hukuk ekibine tüm sıkı çalışmaları için teşekkür ediyorum."
"Ancak daha da şeffaf olmamız gerekiyordu; bu nedenle gelecek planlarımızı şekillendiren mali durumumuz ve yönetimimizle ilgili birtakım dış denetimler de yaptırdık."
"Bu, hesapların dengelenmesi ve FIA'nın üyelerine daha fazlasını sunacak şekilde reforma tabi tutulması anlamına geliyor. Reform çabamızın en büyük örneği ise ilk kez bir CEO ataması yapılması."
"FIA Senatosu Başkanı Carmelo Sanz de Barros'a tüm sıkı çalışmaları için teşekkür etmeliyim. Kendisi bu reforma öncülük ederek FIA'nın geleceğinin güvence altına alınmasına yardımcı oldu." dedi.
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