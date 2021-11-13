FIA hakemlerinin, Hamilton'ın DRS ihlaliyle alakalı tam açıklaması

Teknik Delege, 44 numaralı aracın 2021 FIA Formula 1 Teknik Kuralları'nın 3.6.3 maddesi gerekliliklerini kontrol etmek için tasarlanmış testte başarısız olduğunu bildirdi. Bu konuyla alakalı kontroller, Teknik Yönerge 011-19'da açıklanmıştır. Kısaca açıklamak gerekirse, arka kanadın üst ve alt kısımları arasında bir boşluk var. DRS etkinleştirilmediğinde bu boşluk 10 mm ile 15 mm arasında olmalıdır. Araç testin bu bölümünü geçti.

DRS aktifleştirildiğinde, kanadın üst parçası daha düz bir pozisyona geliyor ve aradaki boşluk 10 mm ila 85 mm arasında oluyor. TD/011-19 teknik direktifi gereğinde, arka kanada 10N güç uygulandığında aradaki maksimum boşluğun 85 mm olması gerekiyor. Ölçüm bu rakamı geçerse, araç testi geçememiş kabul ediliyor. İlgili ölçümde, Hamilton'ın arka kanadının dış kısmı testi geçemezken orta kısmı geçti. Bu test 4 kez tekrarlandı ve bunların birisi hakemler ve takımın temsilcileri gözetiminde gerçekleştirildi.

Hakemler cuma günkü sıralamaların ardından takımın temsilcisi Ron Meadows, Simon Cole, FIA'dan Jo Bauer ve Tek Koltuklu Seriler Başkanı Nikolaz Tombazis ile bir görüşme düzenledi. Hakemler, bu görüşmenin ardından daha fazla kanıt toplayabilmek için görüşmeyi erteledi ve cumartesi sabah 10:30'da takımın tasarım şefi John Owen'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla, Jo Bauer olmadan yeni bir görüşme yapıldı.

Takım, tasarımın kurallara uygun olduğunu belirtti. Ek sapmanın ya DRS aktivatöründeki ya da uçtaki pivotlardaki ek oynamadan ya da mekanizmadaki bir kombinasyondan ya da başka bir hatadan ya da parçaların yanlış montajından kaynaklandığı hakemler tarafından açıkça görüldü. Hakemler, hem takımı hem de FIA'yı dinledi ve aynı tasarımın sezon içerisinde birçok kez testleri geçtiğini öğrendi. FIA, aracın ilgili bölümünde yaptığı daha fazla incelemenin ardından tasarımın kurallara uygun olacak şekilde hazırladığından emin oldu. Bu açıdan hakemler için, bu başarısızlıkta takımın eylem veya tasarım yoluyla maksimum boyutu aşma niyetini gösterdiğine dair hiçbir soru işareti yoktur.

Takım ayrıca, 3.6.3 maddesine göre maksimum boyutun, bir güç ya da yük uygulanmadan yapılan ölçüme uygun olması gerektiğini belirtti. Ekstra güç uygulanana kadar, ölçümde herhangi bir sorun yoktu. Testin kendisinin, TD/011-19 teknik direktifinde belirtildiği gibi yapıldığı konusunda bir anlaşmazlık yoktu. O test yapıldığında, hakemler ölçümlerin doğru seviyede olduğu konusunda memnun kaldı. Takım bu yüzden, statik pozisyonda araçlarının kurallara uygun ölçüldüğünü savundu. FIA, her ne kadar kurallarda yazmasa da, birçok konuda olduğu gibi teknik direktiflerde testlerin prosedürlerinin belirtildiğini, takımların uymaları gereken tasarımların direktiflerde belirtildiğini söyledi. Dahası, o teknik direktifin, "Arka kanat parçalarının izin verilen değerden daha büyük bir açıklığa sapmamasını sağlamak için…” koyulduğu belirtiliyor. Hakemler, teknik direktiflerin kendi içinde bir kural olmamasına rağmen, takımların güvenebileceği yöntem olarak kabul edildiğini ve bu durumda gerçekleştirilen testin Teknik Direktife ve meşru amaçlarına uygun olduğunu kabul eder.

Takım, aracın kanadının orta kısmının testi geçmesinin hem hafifletici bir faktör olduğunu hem de yönetmeliği ihlal etme niyetinin olmadığını gösterdiğini savundu. Komiserler ikinci noktanın doğru olabileceğini kabul ederken, hangi bölümlerin başarısız olduğunun kanadın testi geçip geçememesinde etkili olmadığına inanıyorlar.

Takım, bunun sistematik bir ihlal olmadığına ve ilk defa olduğuna dikkat çekti. Yani bunun, bir şeylerde yaşanan sorun üzerine ortaya çıktığını savundu. Takım ayrıca, sorunun nasıl ortaya çıktığı konusunda Komiserlere bir açıklama yapmak amacıyla parçaları inceleme fırsatına sahip olmayı istediğini belirtti. Ancak hakemler, takımın yaşanan sorunun kasıtlı olmaktan ziyade bir şeylerde sorun yaşanması sonucu ortaya çıktığı savunmasını esasen kabul etti. Bu nedenle Komiserler, parçaların el değiştirmesini ve dolayısıyla kanıtta bir miktar değişiklik yapılmasını gerektirecek bir incelemede parçaları değiştirmek yerine, montajı mühürlü tutmayı ve hatanın kanıtını korumayı seçtiler.

Takımın konuyla alakalı son dikkat çektiği nokta, FIA Teknik Departmanı'nın sıralamalardan sonraki kapalı park koşullarında dahi takımların küçük sorunları çözmelerine izin vermesiydi. Takım bu sorunu sıralamalar esnasında fark etseydi ve FIA Teknik Departmanı'na bildirseydi, o zaman parçanın tamiri ya da güçlendirilmesi için talepte bulunabilirdi.

Komiserler bu argümana anlayışla yaklaştılar ve bunun hafifletici bir durum olup olmadığını analiz ettiler. Genelde bu, kaza hasarını tazmin etmek hafifletici bir durumdur. Ancak Komiserler, etkinlik içerisinde normal süreçte açık bir kanıt olmaksızın, seans sonrası kontrollerde uygun olmadığı tespit edilen kısımları kapsayacak şekilde bu argümanı genişletemezler. Günün sonunda, kurallar net ve uygunluk kontrolü esnasında araç kurallara uygun çıkmadı.

Cuma günkü ilk görüşmenin ardından, Max Verstappen'in kapalı parkta 44 numaralı araca dokunduğunu gösteren amatör bir video ortaya çıktı. Hakemler, bu olayla alakalı tüm video görüntülerini toplamak için zamanını kullandı ve sonunda 14, 77, 33 ve 44 numaralı araçlarla FIA'nın pit alanı CCTV kameralarına ait görüntüleri inceledi. Komiserler bu olayla ilgili olarak ayrı bir görüşme düzenlediler ve bu kararın metnini buraya eklediler.