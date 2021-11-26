FIA, hakemlerin kararlarını açıklamaları için gereken süreyi savundu

Geçtiğimiz hafta sonu Katar GP'de Max Verstappen, Carlos Sainz ve Valtteri Bottas'ın sarı bayrak ihlaliyle suçlanmalarının ardından nihai kararların açıklanması, sıralama turlarının bitiminden sonra 21 saatten fazla sürdü.

Yerel saatle 18:00'de sona eren sıralama turlarının ardından üç sürücü, 20.37 ile 21.40 arasında çağrıldı ve bir sonraki gün 13:00 ile 13:45 arasında hakemlerin huzuruna çıkmaları istendi.

Kararlar daha sonra 15:16 ile 15:35 saatleri arasında duyuruldu. Son haber, pit yolunun açılmasından 45 dakika önce ve araçlar gride doğru yola çıkmadan önce açıklandı.

Brezilya GP hakemlerinin Mercedes'in Lewis Hamilton/Max Verstappen olayına ilişkin inceleme talebini değerlendirmek için harcadıkları süre, Katar hafta sonu boyunca eleştiri aldı. Brezilya'da Hamilton'ın arka kanadı konusunda da cezanın onaylanması için uzun süre beklendi.

Masi, tüm açıklamaları hesaba katmaları gerektiği için, kararları yürürlüğe sokmanın zaman aldığını söyledi.

Masi, "Hepiniz her zaman, alınan kararlarda bu kişinin suçlu olduğunu veya bu kişinin suçsuz olduğunu söylemek yerine, daha fazla açıklama yapılmasını istediniz."

“Aslında, yaşanan süreç hakkında mümkün olduğunca çok şey anlamak istiyorsunuz. Bazen benzer türden olaylar olduğunda hakemler, ister geçen hafta sonu olsun, ister bu hafta sonu olsun, kararlarını yazmaya çalışıyorlar. Eğer herhangi bir detay fark edilirse, o ayrıntıyı dahil ediyorlar."

"Hepinizin bildiği gibi bunların üzerinden geçmek, taslak haline getirmek, yazmak ve yeniden yazmak zaman alıyor. Bu işin bir kısmı, diğer kısmı ise takımlara kendi taraflarını savunma fırsatı verilmesi gerektiği."

Michael Masi, Race Director walks the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Örneğin geçen hafta sonu Brezilya'ya bakarsak, Mercedes, iki gün boyunca toplamda iki buçuk saat boyunca hakemlere kendi savunmasını sundu."

"Yani, seanslar ve aradaki diğer her şeyle birlikte bunu da hesaba katmalısınız. Bu yüzden basit değil."

"Bazen hakemlerin, sadece 'bu kişi kuralları ihlal etti' diyerek hikayenin sonunu getirmekten mutlu olacağını düşünüyorum ancak birkaç yıl geriye dönersek, hepiniz daha fazla açıklama istediğinizi söylediniz."

"Kararınızı verdiğinizde, temyiz süre sınırlarıyla ve buna dahil olan diğer her şeyle karşı karşıya kalacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle karar verildiğinde, takımların temyiz hakkına sahip olması gerekir, bu zaman sınırları bu nedenle var.” dedi.

Masi, sürücülerin Cumartesi akşamı pistte olmaması nedeniyle Katar'daki sarı bayrak duruşmalarının Pazar öğleden sonra yapılmasının planlandığını söyledi.

“Açıkçası burada olmadıkları için, uzun bir gün olduğu için vs. nispeten geç oldu. Bu yüzden bu sabah, herkes hazırken yapmaya karar verdik."

“Aynı zamanda bu süreçte hesaba katmadığınız diğer her şeyi, insanların ne zaman müsait olduğunu, buraya ne zaman geldiklerini ve sokağa çıkma yasaklarını da düşünmelisiniz."

"Örneğin, bu yerde sokağa çıkma yasaklarının geçerli olduğunu ve 12:00'ye kadar bitmediğini de aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu yüzden insanlar buraya geldiğinde zamanlama önemli oluyor."