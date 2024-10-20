FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!
FIA, yarışın ardından yayınladığı dökümanda, Lando Norris’in neden ceza aldığını açıkladı.
2024 Amerika GP'sinde Lando Norris, pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle FIA tarafından 5 saniye zaman cezası aldı.
Yarış hakemleri, yarışın ardından yayınlanan dökümanda ceza ile ilgili şu noktalara değindi: "Hakemler, pozisyonlama/marşal sistemi verilerini, video ve araç içi görüntüleri inceledi."
"4 numaralı araç (Norris), 1 numaralı aracı (Verstappen) dışarıdan geçmeye çalışırken virajın tepe noktasında onunla aynı hizada değildi."
"Bu nedenle, Sürüş Standartları Yönergeleri uyarınca 4 numaralı araç viraj hakkını kaybetmiş oldu."
"4 numaralı araç, pist dışına çıkarak 1 numaralı aracın önüne geçti ve bu pist dışına çıkma, kalıcı bir avantaj elde etme olarak değerlendirildi."
"Hakemler, 1 numaralı aracın da pist dışına çıkmasıyla birlikte 4 numaralı aracın başka alternatifinin olmadığını belirledi. Bu nedenle 10 saniyelik ceza yerine 5 saniyelik ceza uygulanmasına karar verilmiştir."
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