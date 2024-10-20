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Formula 1 Amerika GP

FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!

FIA, yarışın ardından yayınladığı dökümanda, Lando Norris’in neden ceza aldığını açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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2024 Amerika GP'sinde Lando Norris, pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle FIA tarafından 5 saniye zaman cezası aldı. 

Yarış hakemleri, yarışın ardından yayınlanan dökümanda ceza ile ilgili şu noktalara değindi: "Hakemler, pozisyonlama/marşal sistemi verilerini, video ve araç içi görüntüleri inceledi."

"4 numaralı araç (Norris), 1 numaralı aracı (Verstappen) dışarıdan geçmeye çalışırken virajın tepe noktasında onunla aynı hizada değildi."

"Bu nedenle, Sürüş Standartları Yönergeleri uyarınca 4 numaralı araç viraj hakkını kaybetmiş oldu."

"4 numaralı araç, pist dışına çıkarak 1 numaralı aracın önüne geçti ve bu pist dışına çıkma, kalıcı bir avantaj elde etme olarak değerlendirildi."

"Hakemler, 1 numaralı aracın da pist dışına çıkmasıyla birlikte 4 numaralı aracın başka alternatifinin olmadığını belirledi. Bu nedenle 10 saniyelik ceza yerine 5 saniyelik ceza uygulanmasına karar verilmiştir."

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