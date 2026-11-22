Formula 1 Las Vegas GP

FIA hakemleri, Leclerc'e verilen 10 saniye cezasının gerekçesini açıkladı

Las Vegas Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton ile temas yaşayan Charles Leclerc'in, ceza gerekçesi açıklandı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:50

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA hakemleri, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında 7. virajda yaşanan temasın ardından Leclerc'e verilen 10 saniyelik zaman cezasının gerekçeli kararını yayımladı.

Hakemler, geçiş manevrasına oldukça geriden başlayan Monakolu pilotun viraj apeksinde kuralların gerektirdiği konuma ulaşamadığını belirterek kazada tamamen kusurlu olduğuna hükmetti.

FIA yarış komiserlerinin konuya ilişkin yayımladığı karar metninde şu ifadelere yer verildi: "16 numaralı araç (Leclerc), 7. virajda 44 numaralı aracı (Hamilton) iç taraftan geçmeye çalıştı. Hakemler, 16 numaralı aracın geçiş manevrasını 44 numaralı aracın oldukça gerisinden başlattığını ve aracını iç tarafa konumlandırmaya çalıştığını tespit etti.”

“Olayı değerlendirirken hakemler, FIA Sürüş Standartları Kılavuzu'nu, özellikle de bir virajın iç tarafından yapılan geçiş manevralarına uygulanan kriterleri dikkate aldı.”

“Hakemler, viraj apeksinde 16 numaralı aracın ön aksının en azından 44 numaralı aracın aynası hizasında olmadığına karar verdi. Bu nedenle, 16 numaralı aracın 7. virajda viraj hakkını kazanmadığına ve meydana gelen çarpışmada tamamen kusurlu olduğuna karar verildi.”

“Bu bağlamda yetkili hakemler, 10 saniye zaman cezası uyguladı."

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- Motorsport.com Ekibi

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