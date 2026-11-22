Formula 1 Las Vegas GP
FIA hakemleri, Leclerc'e verilen 10 saniye cezasının gerekçesini açıkladı
Las Vegas Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton ile temas yaşayan Charles Leclerc'in, ceza gerekçesi açıklandı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:50
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
FIA hakemleri, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında 7. virajda yaşanan temasın ardından Leclerc'e verilen 10 saniyelik zaman cezasının gerekçeli kararını yayımladı.
Hakemler, geçiş manevrasına oldukça geriden başlayan Monakolu pilotun viraj apeksinde kuralların gerektirdiği konuma ulaşamadığını belirterek kazada tamamen kusurlu olduğuna hükmetti.
FIA yarış komiserlerinin konuya ilişkin yayımladığı karar metninde şu ifadelere yer verildi: "16 numaralı araç (Leclerc), 7. virajda 44 numaralı aracı (Hamilton) iç taraftan geçmeye çalıştı. Hakemler, 16 numaralı aracın geçiş manevrasını 44 numaralı aracın oldukça gerisinden başlattığını ve aracını iç tarafa konumlandırmaya çalıştığını tespit etti.”
“Olayı değerlendirirken hakemler, FIA Sürüş Standartları Kılavuzu'nu, özellikle de bir virajın iç tarafından yapılan geçiş manevralarına uygulanan kriterleri dikkate aldı.”
“Hakemler, viraj apeksinde 16 numaralı aracın ön aksının en azından 44 numaralı aracın aynası hizasında olmadığına karar verdi. Bu nedenle, 16 numaralı aracın 7. virajda viraj hakkını kazanmadığına ve meydana gelen çarpışmada tamamen kusurlu olduğuna karar verildi.”
“Bu bağlamda yetkili hakemler, 10 saniye zaman cezası uyguladı."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Wolff: "Las Vegas GP bataryalı bir satranç maçıydı"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
42 dk
Wolff: "Las Vegas GP bataryalı bir satranç maçıydı"
Russell: "Riskli bir hamle yaptım ve bedelini ödedim, hiç pişman değilim"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Russell: "Riskli bir hamle yaptım ve bedelini ödedim, hiç pişman değilim"
Verstappen: "Formula 1'de daha önce hiç böyle bir yarış görmemiştim"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Verstappen: "Formula 1'de daha önce hiç böyle bir yarış görmemiştim"
Son Haberler
FIA hakemleri, Leclerc'e verilen 10 saniye cezasının gerekçesini açıkladı
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
2 dk
FIA hakemleri, Leclerc'e verilen 10 saniye cezasının gerekçesini açıkladı
Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
16 dk
Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"
Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
20 dk
Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"
Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
27 dk
Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol