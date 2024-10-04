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FIA hakemi: Verstappen'in küfür etmesinden rahatsız: "5 yaşındaki torunum duysun istemiyorum"

FIA hakemi Johnny Herbert, Max Verstappen’in küfür ettiği için aldığı cezayı savunarak, küfür kullanımının sporun imajını zedelediğini belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Johnny Herbert

Johnny Herbert

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Max Verstappen, Singapur Grand Prix'si hafta sonunda resmi basın toplantısında küfür ettiği gerekçesiyle FIA tarafından ceza almıştı.

FIA hakemi Johnny Herbert, Max Verstappen'e verilen kamu hizmeti cezasının yerinde bir karar olduğunu savundu.

Herbert, Casino Hawks'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Singapur'daki basın toplantısında Max, aracından bahsederken küfür etti. Bu basın toplantıları dünya genelinde yayınlanıyor ve her zamankinden daha fazla küfür kullanılıyor."

"Basın toplantıları bunun yeri değil."

"Bazı gazeteciler, sporun pilotları robotlaştırmaya çalıştığını söyledi. Bu doğru değil. Sadece onlardan küfür etmemelerini istemek gerekiyor. Çoğu pilot zaten küfür etmiyor.”

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