FIA hakemi: Verstappen'in küfür etmesinden rahatsız: "5 yaşındaki torunum duysun istemiyorum"
FIA hakemi Johnny Herbert, Max Verstappen’in küfür ettiği için aldığı cezayı savunarak, küfür kullanımının sporun imajını zedelediğini belirtti.
Johnny Herbert
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Max Verstappen, Singapur Grand Prix'si hafta sonunda resmi basın toplantısında küfür ettiği gerekçesiyle FIA tarafından ceza almıştı.
FIA hakemi Johnny Herbert, Max Verstappen'e verilen kamu hizmeti cezasının yerinde bir karar olduğunu savundu.
Herbert, Casino Hawks'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Singapur'daki basın toplantısında Max, aracından bahsederken küfür etti. Bu basın toplantıları dünya genelinde yayınlanıyor ve her zamankinden daha fazla küfür kullanılıyor."
"Basın toplantıları bunun yeri değil."
"Bazı gazeteciler, sporun pilotları robotlaştırmaya çalıştığını söyledi. Bu doğru değil. Sadece onlardan küfür etmemelerini istemek gerekiyor. Çoğu pilot zaten küfür etmiyor.”
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Red Bull, Verstappen'in sözleşmesindeki çıkış maddesini doğrularken onun takımdan ayrılmasından endişe ediyor
Wolff: "Verstappen ile 'flört etmeyi' bırakmanın zamanı geldi"
Gasly: "Verstappen ikinci olunca babası ona kask fırlatmıştı"
Son Haberler
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı
Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar