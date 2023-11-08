Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

FIA, Haas F1'in Austin'deki pist limitleriyle ilgili inceleme talebinin ardından duruşmayı Perşembe gününe ertelemeye karar verdi. İlk bölüm Çarşamba günü görüşüldü, ancak hakemlerin sunulan kanıtların yeni ve önemli olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyacı var.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Çarşamba günü Haas F1, Red Bull Racing, Aston Martin Racing ve Williams temsilcileri, FIA ile yapılacak çevrimiçi bir toplantıya katılacaklardı.

Toplantıda Haas F1, bu üç takımın sürücülerinin ceza almadan -Austin'in- 6. virajındaki pist limitlerini sık sık aştıklarını savunacaktı.

Duruşma öğleden sonra saat 3'te başladı fakat aynı gün karar vermek için yeterli süre yoktu.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre hakemlerin 'başvuruları bağımsız olarak değerlendirebilmeleri' için duruşma ertelendi.

9 Kasım Perşembe günü, ilgili tüm tarafların saat 15:00'te rapor vermesi gerekecek. Bu duruşma gerçekleştikten sonra, Haas F1'in gerçekten de 'yeni ve önemli' kanıtlar sunduğuna inanıp inanmadıklarını açıklayacaklar.

Eğer bu kanıtlar reddedilirse o zaman dava kapanacak, kabul edilirse o zaman süreç devam edecek.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Formula 1
Brezilya GP

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3
Sepang

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Brawn: "Las Vegas'ta hava çok soğuk olacak"

Brawn: "Las Vegas'ta hava çok soğuk olacak"

Formula 1
Brezilya GP

Brawn: "Las Vegas'ta hava çok soğuk olacak" Brawn: "Las Vegas'ta hava çok soğuk olacak"

Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso: "Aston Martin, Brezilya'daki formunu sürdürebilir"

Alonso: "Aston Martin, Brezilya'daki formunu sürdürebilir"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Aston Martin, Brezilya'daki formunu sürdürebilir" Alonso: "Aston Martin, Brezilya'daki formunu sürdürebilir"

Alonso: "Brezilya'da Perez'i geride tutmak Imola 2005 F1 zaferinden daha zordu"

Alonso: "Brezilya'da Perez'i geride tutmak Imola 2005 F1 zaferinden daha zordu"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Brezilya'da Perez'i geride tutmak Imola 2005 F1 zaferinden daha zordu" Alonso: "Brezilya'da Perez'i geride tutmak Imola 2005 F1 zaferinden daha zordu"

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Formula 1
Brezilya GP

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor" Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Son Haberler

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MOT3 Moto3
Sepang

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MGP MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol