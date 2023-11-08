FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

Çarşamba günü Haas F1, Red Bull Racing, Aston Martin Racing ve Williams temsilcileri, FIA ile yapılacak çevrimiçi bir toplantıya katılacaklardı.

Toplantıda Haas F1, bu üç takımın sürücülerinin ceza almadan -Austin'in- 6. virajındaki pist limitlerini sık sık aştıklarını savunacaktı.

Duruşma öğleden sonra saat 3'te başladı fakat aynı gün karar vermek için yeterli süre yoktu.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre hakemlerin 'başvuruları bağımsız olarak değerlendirebilmeleri' için duruşma ertelendi.

9 Kasım Perşembe günü, ilgili tüm tarafların saat 15:00'te rapor vermesi gerekecek. Bu duruşma gerçekleştikten sonra, Haas F1'in gerçekten de 'yeni ve önemli' kanıtlar sunduğuna inanıp inanmadıklarını açıklayacaklar.

Eğer bu kanıtlar reddedilirse o zaman dava kapanacak, kabul edilirse o zaman süreç devam edecek.