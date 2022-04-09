FIA, güvenlik gerekçesiyle Albert Park'taki DRS sayısını üçe düşürdü

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Albert Park pisti, 2022 Avustralya Grand Prix'si öncesinde baştan sona değişime uğradı. Pistin asfaltı tamamen yenilenirken, daha fazla geçiş fırsatı sunmak adına pistin birkaç noktasında değişiklik yapıldı.

Örneğin yavaş bir şikanın bulunduğu eski 9. ve 10. virajlar kaldırıldı ve yerini daha akıcı bir bölüm aldı.

Burası, geçmişe kıyasla epey hızlandı ve FIA, geçiş fırsatlarını artırmak amacıyla buraya yeni bir DRS bölgesi ekleme kararı aldı. Hal böyle olunca pistteki DRS sayısı dörde çıktı.

Ancak üçüncü antrenman seansının başlamasından hemen önce FIA, cuma günü sürücülerle yapıkları brifingin ardından, buradaki DRS bölgesinin hafta sonunun geri kalanı için iptal edildiğini duyurdu.

Yarış direktörü tarafından cumartesi sabahı yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Güvenlik endişeleri nedeniyle etkinliğin geri kalanı için DRS bölgelerinin sayısı üçe düşürüldü. 1. DRS algılama noktası, 9. virajdan önce, DRS aktivasyon bölgesi 10. virajdan sonra yer alacak."

"2. DRS algılama noktası değişmeden kalacak ve takip eden aktivasyon bölgeleri yeniden numaralandırılacak."

Böylelikle Melbourne'de, tıpkı 2019'da olduğu gibi üç DRS bölgesi olacak.

Aerial over Albert Park Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images