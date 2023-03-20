FIA: "Güvenlik aracının piste girme sebebi, Stroll'ün durduğu noktanın tam tespit edilememesi"
FIA, Lance Stroll'ün yarışa veda etmesinin ardından Güvenlik Aracı'nın piste girmesi kararının sebebi olarak "kameraların yarattığı belirsizliği" gösteriyor.
Cidde'de sağlam bir yarış çıkaran Stroll, pitlerde her iki Ferrari'ye de geçildikten kısa bir süre sonra güç ünitesinde yaşanan bir arıza nedeniyle ikinci sektörde kenara çekerek yarışa veda etti.
Her ne kadar Stroll kaçış alanının hemen önüne kadar gelmeyi başarsa da FIA sürpriz bir karar alarak Güvenlik Aracı'nın piste girmesini tercih etti.
Aracın konumu hesaba katıldığında bu kararın yanlış olduğu pek çok kişi tarafından tartışıldı ve halen tartışılmakta.
Tüm bu tartışmalara nokta koymak isteyen FIA'nın açıklaması ise "Stroll'ün durduğu noktanın kamera açıları nedeniyle net bir şekilde görünmediği ve tedbir almak zorunda kaldıkları" yönünde.
FIA'nın açıklamasında, "Mevcut ilk kamera açıları, yolda kalan aracın tam konumunu net bir şekilde sunamıyordu; bu nedenle Güvenlik Aracı en güvenli seçenek olarak piste çıktı." ifadeleri yer aldı.
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