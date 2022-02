FIA, güvenlik aracı sonrası yeniden başlatma prosedüründe değişikliğe gidiyor

Eski Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Abu Dhabi yarışının son bölümünde, güvenlik aracı periyoduyla alakalı sportif düzenlemelerde yazan iki maddeyi uygulamamıştı.

Tüm araçlar yerine, sadece belirli araçların turlarını geri almasına izin verildi ve yarış, aynı turun sonunda tekrar başlatıldı.

Fakat kurallara göre yarışın bir tur sonra başlaması gerekiyordu. Böyle olsaydı da yarış güvenlik aracı arkasında bitecekti.

Kararlar, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçerek, kariyerinin ilk F1 şampiyonluğunu almasıyla sonuçlandı ve Mercedes, alınan bu tartışmalı kararı protesto etti.

FIA bunun üzerine soruşturma başlattı ve perşembe günü açıklandığı üzere, Masi'nin görevine son verilirken, yeni bir yarış direktörü yapısı kuruldu.

Formula 1'in yeni sezonu gelecek ay Bahreyn'de başlayacak ve FIA, daha önce açıkladığı gibi güvenlik aracı sonrasında izleneceklerle alakalı prosedürlerde ilk değişikliklerini yapmaya baladı.

Yapılan son değişiklik, temelde arışın yeniden başlama sürecini hızlandırmaya odaklanıyor.

Geçen yılki sportif kurallara göre yarış, tur yiyen sürücülere geçiş izni verilmesinin ardından "tur yiyen son araç lideri geçtikten sonra" başlıyordu.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images