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FIA, güvenlik aracı sonrası yeniden başlatma prosedüründe değişikliğe gidiyor

FIA, 2021 Abu Dhabi GP finalinde yaşanan tartışmalar sonra, güvenlik aracı sonrası yeniden başlangıç prosedüründe değişikliğe gitme kararı aldı.

FIA, güvenlik aracı sonrası yeniden başlatma prosedüründe değişikliğe gidiyor
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Eski Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Abu Dhabi yarışının son bölümünde, güvenlik aracı periyoduyla alakalı sportif düzenlemelerde yazan iki maddeyi uygulamamıştı.

Tüm araçlar yerine, sadece belirli araçların turlarını geri almasına izin verildi ve yarış, aynı turun sonunda tekrar başlatıldı.

Fakat kurallara göre yarışın bir tur sonra başlaması gerekiyordu. Böyle olsaydı da yarış güvenlik aracı arkasında bitecekti.

Kararlar, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçerek, kariyerinin ilk F1 şampiyonluğunu almasıyla sonuçlandı ve Mercedes, alınan bu tartışmalı kararı protesto etti.

FIA bunun üzerine soruşturma başlattı ve perşembe günü açıklandığı üzere, Masi'nin görevine son verilirken, yeni bir yarış direktörü yapısı kuruldu.

Formula 1'in yeni sezonu gelecek ay Bahreyn'de başlayacak ve FIA, daha önce açıkladığı gibi güvenlik aracı sonrasında izleneceklerle alakalı prosedürlerde ilk değişikliklerini yapmaya baladı.

Yapılan son değişiklik, temelde arışın yeniden başlama sürecini hızlandırmaya odaklanıyor.

Geçen yılki sportif kurallara göre yarış, tur yiyen sürücülere geçiş izni verilmesinin ardından "tur yiyen son araç lideri geçtikten sonra" başlıyordu.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak revize edilen kurallara göre yarış artık "TUR YİYEN ARAÇLAR GEÇİŞ YAPABİLİR' mesajı, resmi mesajlaşma sistemini kullanan tüm pilotlara gönderilmesinden sonra başlayacak.

Bu mesajın verilmesi için ise yarış yönetimi tarafından pistin güvenli olduğu deklare edilmiş olması gerekecek.

Değişiklik, Masi'nin uygulayamadığı maddeleri doğrudan ele almasa da, teorik olarak 2022 sezonunda son aracın lideri geçmesi için gereken zamandan tasarruf sağlayacağı için, güvenlik aracı sonrasında yeniden başlangıç prosedürünü hızlandırmaya yardımcı olacak.

Güvenlik aracı yine bir sonraki turun sonunda pite dönecek, fakat artık tüm araç grubunun lideri geçmesini beklemekle kalmayacak ve bu açıdan kazanılan zaman, yarışı daha hızlı yeniden başlatmayı mümkün kılacak.

Michael Masi, geçen yıl Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra, bütün takımların yarışın güvenlik aracı arkasında bitmemesi konusunda hemfikir olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, güvenlik aracı prosedürlerinin  F1 Sportif Danışma Komitesi tarafından değerlendirileceğini ve sezon başlamadan önce F1 Komisyonu'na bir rapor sunulacağını dile getirmişti.

Yani önümüzdeki süreçte daha fazla değişiklik yaşanabilir.

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