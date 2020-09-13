FIA, güvenlik aracı esnasında pite yavaş gelmeyi yasaklayacak

Norris, İtalya'da güvenlik aracı piste girdiğinde pit yolunun açılmasının ardından pite girerken aşırı yavaş sürdüğü gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı ancak ceza almadan kurtuldu.

Sportif kuralların 39.5 maddesine göre pilotlar pist üstünde normal şartlarda gereksiz yere aşırı yavaş gidemezler.

Monza'da Norris, önündeki takım arkadaşı Carlos Sainz ile art arda pit yapacakları için aradaki farkı açarak zaman kaybetmemeye çalıştı. Bunun sonucunda arkasındaki Sergio Perez ve diğer sürücüler de zaman kaybetmiş oldular.

Norris, yavaş sürdüğü için inceleme altına alınsa da video görüntüleri ve GPS verileri incelendiğinde Norris'in önündeki ve arkasındaki ile yeterli farka sahip olduğu sonucuna varıldı.

Ancak cuma günkü pilotlar toplantısında bu konu Racing Point tarafından gündeme getirildi ve FIA Yarış Direktörü Michael Masi, olayı yeniden incelemelerinin ardından Toskana GP'den itibaren bu konuda daha sert olacaklarını söyledi.

Motorsport.com tarafından FIA'nın yaklaşımında değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda Norris, "Bana göre esas konu, güvenlik aracı altındayken o esnada yarışmıyor olmamız. O esnada gereksiz riskler almanız gerekmiyor. Bu açıdan lastiklerimin sıcaklığını korumaya çalışıyordum. Aptalca ya da tehlikeli bir şey yapmıyordum. Sadece güvenlik aracı arkasında normal bir şekilde sürüyordum."

"Bu yüzden açıkçası sizin dediğiniz şeyleri konuştuk. Bu konuda neler yapabileceğimizi, neler yapamayacağımızı belirten kurallar var. Bu açıdan gelecekte onlara uymam gerekiyor." dedi.