FIA, güvenlik amacıyla "dalgalanmaya" müdahale etme kararı aldı!

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Sürücüler, Azerbaycan GP'de, tümsekli Bakü pistinde boyun ve bel sorunları yaşadıklarını dile getirdiler ve buna bir çözüm bulunmasını istediler.

Daha önce bu tür sorunlar sadece dalgalanma veya zıplama sorununu en çok yaşayan takımlar tarafından dile getirilmişti. Özellikle de Mercedes pilotu George Russell ve Ferrari pilotu Carlos Sainz bu problemlerden şikayetçi olmuştu.

Özellikle Lewis Hamilton'ın yarışta sıkıntı yaşamasıyla birlikte Bakü hafta sonu boyunca daha fazla görüş dile getirildi.

FIA, hem kısa hem uzun vadeli önlemleri içeren bir teknik yönerge yayınladı.

FIA açıklamasında şunlar yer aldı: "2022 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışının ardından, yeni nesil araçlardaki dalgalanma sorunu ve bunun hem yarış hem de yarıştan sonra sürücülerin fiziksel sağlığı üzerindeki etkisi bir kez daha görünür hale geldi ve FIA, güvenlik sağlamak amacıyla, takımların bu sorunu azaltması veya ortadan kaldırması için gerekli ayarlamaları yapması konusunda müdahale edilmesi gerektiğine karar verdi."

Yönetim, esas olarak sürücüler için bu güvenlik önlemlerinin alındığını açıkça vurguladı. Bu da, herhangi bir değişiklikte takımların oy birliğiyle desteğine ihtiyaç duyulmadığı anlamına geliyor.

FIA, "sürücülerin güvenliği için doktorlarla görüştükten sonra müdahale edilmesine karar verildiğini" açıkladı.

"Yarışmacıların düzenli olarak 300 km/s'i aşan hızlarda sürüş yaptığı bir sporda, sürücünün tamamen görevine odaklanması ve bir sürücünün yaşadığı aşırı yorgunluk veya ağrının, konsantrasyon kaybına sebep olması halinde ciddi sonuçları olabileceği göz önünde bulunduruldu."

"FIA ayrıca, son etkinliklerin ardından birkaçının bel ağrısı bildirdiği sürücülerin sağlığı üzerindeki fiziksel etkilerine dair endişe duyuyor."

FIA, teknik yönergenin "FIA'nın bu problemi çözmek için aldığı önemler hakkında takımlara rehberlik etmesi için" yayınlandığını bildirdi.

Alınan ilk önlem, "Aracın altındaki plakanın, hem tasarım hem de aşınma açısından incelenmesi." olacak.

İkinci önlem ise şu: "Aracın dikey salınımına göre belirlenen metrik, kabul edilebilir dikey ivmelenme seviyesi için nicel bir sınır belirleyecek."

"Bu metrik için uygulanacak matematiksel formül hâlâ FIA tarafından analiz ediliyor ve F1 takımları da bu sürece katılmaya davetli."

FIA ayrıca şunları ekledi: "FIA, bu kısa vadeli önlemlere ek olarak, orta vadede araçların bu tür sorunları sergileme eğilimini azaltacak önlemleri belirlemek için takımlarla teknik bir toplantı düzenleyecek."

Bu kural görünüşe bakılırsa Montreal'de uygulanmayacak ve bu hafta sonu temelde bir "veri toplama" niteliği taşıyacak.

FIA bu kararla aşırı zıplayan araçları belirli bir "zıplama oranı" belirleyerek yasaklamış olacak.