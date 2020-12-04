FIA, Grosjean'ın kazasını nasıl inceleyecek?

Bu soruşturma, FIA'nın güvenlik departmanının bir sezon içerisinde farklı kategorilerde yaptığı yaklaşık 30 soruşturmadan birisi olacak.

Kazayla ilgili Haas şasisi, halo, Grosjean'ın HANS, kask, tulumu gibi kişisel güvenlik ekipmanları, bariyerlerin performansı, pist görevlilerinin davranışları, FIA'nın tıbbi araç ekibinin davranışları gibi birçok element incelenecek.

FIA ile birlikte araştırmaya F1 organizasyonu, Haas takımı, GPDA da dahil olacak.

FIA'nın Güvenlik Bölümü Başkanı Adam Baker, "Tüm ciddi kazalarda olduğu gibi, ilgili tüm taraflarla işbirliği yapacağız ve kazanın her yönünü analiz edeceğiz."

"F1'de ulaşabileceğimiz çok fazla veri olduğu için, bu sayede tam olarak her açıdan ne olduğunu belirleyebiliyoruz ve çalışmalara çoktan başladık."

"Bu araştırmayı çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yapılabilecek iyileştirmeleri önermeden önce tam olarak ne olduğunu belirleyeceğimiz yoğun bir süreç olacak." dedi.

Bu araştırmada ilk adımlardan birisi Pazartesi günü atıldı. FIA Teknik Delegesi Jo Bauer ve Takım Güvenliği Bölümü Başkanı Nuno Costa, Haas aracından kalanları detaylı bir şekilde incelediler ve ardından takım mühendisleriyle görüştüler.

FIA, araştırmada yer alanların pilotların karşısında yer alan ve saniyede 400 kare çeken yüksek hızlı kameralardan çekilenler dahil birçok video görüntüsünden faydalanacaklarını belirtti.

Bunun dışında araç içinde yer alan kaza kaydedici sistemden elde edilen veriler de araştırmada kullanılacak. Bu sayede aracın hızı ve kazada maruz kaldığı güç gibi verilere bakılacak. Bunun dışında pilotların kulaklarında bulunan ivmeölçerden, kaza esnasında pilotun kafasının nasıl hareket ettiğine bakılacak.

Bu veri ilk olarak, FIA'nın Dünya Kaza Veritabanı'na (WADB) ekleniyor. Bu veritabanında tüm kategorilerden kazaların verileri toplanıyor ve paylaşılıyor.

Toplanan veriler daha sonra FIA Ciddi Kazaları Çalışma Grubu'na sunuluyor. Jean Todt'un başkanlığındaki bu grupta FIA sportif komisyonu başkanları, güvenlik ve sportif bölümlerinden önemli isimler, doktorlar, mühendisler, araştırmacılar ve yetkililer yer alıyor.

FIA, Ciddi Kazaları Çalışma Grubu'nun yeni güvenlik ekipmanlarının gelişimi üzerinde de çalışan FIA Araştırma ve Geliştirme Grubu ile bağlantılı çalıştığını dikkat çekti.

Tüm araştırma tamamlandıktan sonra elde edilen veriler ve sonuçlar, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak. Bunlar ayrıca FIA Pilotlar Komisyonu'na da sunulabilecek.

Salı günü Grosjean'ın kazasıyla ilgili başlatılan çalışmalar hakkında konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, "Dün buradaydılar. Tam gün burada olduklarını söylersem abartmış olabilirim ancak Jo Bauer ve Nuno Costa en azından 6 saat buradaydı ve her şeyi incelediler."

"Ancak bunu araç üstünde yaptılar. Artık aracı geri alabiliriz çünkü araç üzerindeki tüm çalışmayı tamamladılar. Henüz bir sonuç yok. Tabii ki bu araştırmaları yapmalarının ardından gelecekte daha da güvenli olabilmemiz için geliştirilebilecek şeyler bulabilirler."

"Bildiğim kadarıyla aracımızla alakalı bir sorun yok. Her şey kurallara uygundu." dedi.