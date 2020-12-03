FIA, Grosjean'ın çarptığı bariyerleri değiştirdi

Pistteki değişiklikler, Grosjean'ın üçüncü virajın çıkışında yaptığı kaza sonrası gerçekleştirildi ve değişiklik yapılan yerlerin başında, Fransız pilotun kaza yaptığı yer geliyor.

En önemli değişiklik tam o noktada oldu ve temasın gerçekleştiği yere lastik ve konveyör bandı eklendi. Bu sayede aldığı darbenin tekrarlanma şansı büyük ölçüde azaltılmış oldu.

Hasarlı bölüm çıkarıldıktan sonra yarışın yeniden başlayabilmesi için yerleştirilen beton bloklar, yeni çelik bariyerlerle değiştirildi.

Oval pistin dokuzuncu virajında ​​da değişiklikler oldu. Bu aslında standart pistteki 13. virajın, çok daha hızlı bir versiyonu konumunda yer alıyor.

Dokuzuncu viraj öncesindeki sağ kerbler, herhangi bir aracın havaya doğru kalkma ihtimalinden ötürü kaldırıldı.

FIA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "FIA F1 Yarış Direktörü, FIA Pist Müfettişi ve FIA ​​Güvenlik Departmanı ile son Bahreyn FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışının gözden geçirilmesinin ardından, bu hafta sonu yapılacak Sakhi Grand Prix'si için Bahreyn Uluslararası Pisti'nde aşağıdaki değişiklikler yapıldı."

"Üçüncü ile dördüncü viraj arasında sağ tarafta kalan bölüme, konveyör bantlı iki sıra lastik takılacak."

"Dokuzuncu virajın sağ tarafındaki lastik bariyerler uzatılacak ve derinliği -konveyör bantlı- dört sıra lastiğe kadar artırılacak."

"Dış pist düzeni kullanılırken bir aracın havalanma riskini azaltmak için sekizinci ile dokuzuncu virajlar arasındaki sağ kerbler kaldırılacaktır."

"Bu değişiklikler, FIA Pist Lisansı düzenleme koşullarının 5. Maddesine uygundur."