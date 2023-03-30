FIA, grid çizgilerinin genişletildiğini doğruladı
FIA, Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun yaşadığı olayların ardından 2023 Avustralya Grand Prix'si öncesinde Formula 1 grid çizgilerini genişletti.
Ocon ve Alonso, 2023 sezonunun ilk iki yarışında tuhaf olaylara karıştılar. Ocon, Bahreyn'de Alonso ise Cidde'de grid çizgisinin dışında durdu.
İki sürücü de olması gereken çizgilerin dışında kaldıkları için beş saniyelik cezalara çarptırıldılar ve bu da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bu hafta sonu Melbourne'de yapılacak yarıştan itibaren grid çizgileri, Cidde'ye kıyasla değiştirilecek. Melbourne'de grid cebi Cidde'ye kıyasla 20cm genişletildi ve 2.7 metreye çıkarıldı. Önceki genişlik olan 2.5m aslında 2022'de kullanılan 2.3m'ye kıyasla 20 cm daha genişti.
FIA ayrıca Albert Park grid cebinin ortasına yerleştirilen yeni bir merkezi kılavuz çizgisi de deneyecek. Bu çizgi, boya ile işaretlenecek ve antrenman seanslarının sonundaki start antrenmanlarında sürücüler tarafından denenecek. Eğer fayda getiriyorsa, hafta sonunun geri kalanında kullanılacak.
FIA'nın grid çizgilerini genişletmek için yaptığı bu hamleyi, modern F1 araçlarının karmaşık dış aksamı nedeniyle yaşadıkları görüş sıkıntısı sonrası yaptığı anlaşılıyor.
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