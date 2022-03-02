FIA, Grade 1 lisanslı pistler için gelişmiş çit sistemi kullanılmasını onayladı

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İsveç firması Geobrugg, son teknolojiyi kullanarak yapıyı dik tutan çelik direkler arasında daha büyük boşluklar olmasına imkan sağlayacak kadar güçlü bir çit oluşturdu.

Daha az direğe ihtiyaç duyulması, pist kenarındaki seyircilere daha iyi görüş sağlayacağı için bir avantaj olacak.

Çoğu çitlerdeki çelik direkler arasında dörder metrelik boşluklar bulunuyor. Ancak bu yeni tasarım, çitlerin güvenlik fonksiyonlarından ödün vermeden bu boşluğu altı metreye çıkarma imkanı sağlıyor.

Hatta, daha az çit direğine sahip olmak, açık kokpit ve motosiklet sürücüleri için daha fazla güvenlik sağlıyor çünkü çitlere girmeleri durumunda direğe çarpma ihtimalleri daha az oluyor.

Yeni tasarım ayrıca, taşınması için daha az konteyner gerekeceğinden, sürdürülebilirlik açısından da fayda sağlıyor.

Bunların yanı sıra, direkler için eskisi kadar beton temel gerekmiyor ve bu da kurulumu hızlandırıyor.

New Advanced Debris Fences Photo by: Geobrugg

Çitler, FIA tarafından, F1 yarışlarına ev sahipliği yapabilmek için gereken en yüksek güvenlik seviyesi olan Grade 1 pistlere kurulmak üzere yakın zamanda onaylandı.

Geobrugg motor sporları direktörü Jochen Braunwarth, "Çitlerde bir devrim yapmak istedik."

"Güvenliği ve kurulum hızını artırırken, sürdürülebilirlikte de çok büyük bir etkimiz olmasını hedefledik. Bunu ve daha fazlasını başardığımızı düşünüyorum. Daha sürdürülebilir çözümler arayan ve seyircilerin deneyimini geliştirmek isteyen pistler artık arayışlarına son verebilirler." dedi.

Çit direkleri arasındaki boşluğun artması, yüksek çekme dayanıklı tel ile birlikte tel çapının 16 milimetreye çıkarılmasıyla mümkün oldu.

Çit sistemi, etkisini gözlemlemek için 150 km/s hızla giden tam boy bir aracın kullanılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir testten geçti.