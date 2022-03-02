Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum" Sonraki / Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"
Formula 1 Haberler

FIA, Grade 1 lisanslı pistler için gelişmiş çit sistemi kullanılmasını onayladı

FIA, hem daha güvenli hem de taraftarlar için daha iyi görüş sağlayan yeni ve gelişmiş çit sistemini onayladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haberi dinle

İsveç firması Geobrugg, son teknolojiyi kullanarak yapıyı dik tutan çelik direkler arasında daha büyük boşluklar olmasına imkan sağlayacak kadar güçlü bir çit oluşturdu.

Daha az direğe ihtiyaç duyulması, pist kenarındaki seyircilere daha iyi görüş sağlayacağı için bir avantaj olacak.

Çoğu çitlerdeki çelik direkler arasında dörder metrelik boşluklar bulunuyor. Ancak bu yeni tasarım, çitlerin güvenlik fonksiyonlarından ödün vermeden bu boşluğu altı metreye çıkarma imkanı sağlıyor.

Hatta, daha az çit direğine sahip olmak, açık kokpit ve motosiklet sürücüleri için daha fazla güvenlik sağlıyor çünkü çitlere girmeleri durumunda direğe çarpma ihtimalleri daha az oluyor.

Yeni tasarım ayrıca, taşınması için daha az konteyner gerekeceğinden, sürdürülebilirlik açısından da fayda sağlıyor.

Bunların yanı sıra, direkler için eskisi kadar beton temel gerekmiyor ve bu da kurulumu hızlandırıyor.

New Advanced Debris Fences

New Advanced Debris Fences

Photo by: Geobrugg

Çitler, FIA tarafından, F1 yarışlarına ev sahipliği yapabilmek için gereken en yüksek güvenlik seviyesi olan Grade 1 pistlere kurulmak üzere yakın zamanda onaylandı.

Geobrugg motor sporları direktörü Jochen Braunwarth, "Çitlerde bir devrim yapmak istedik."

"Güvenliği ve kurulum hızını artırırken, sürdürülebilirlikte de çok büyük bir etkimiz olmasını hedefledik. Bunu ve daha fazlasını başardığımızı düşünüyorum. Daha sürdürülebilir çözümler arayan ve seyircilerin deneyimini geliştirmek isteyen pistler artık arayışlarına son verebilirler." dedi.

Çit direkleri arasındaki boşluğun artması, yüksek çekme dayanıklı tel ile birlikte tel çapının 16 milimetreye çıkarılmasıyla mümkün oldu.

Çit sistemi, etkisini gözlemlemek için 150 km/s hızla giden tam boy bir aracın kullanılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir testten geçti.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"
Önceki haber

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"
Sonraki haber

Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"

Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"
Formula 1

Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"
Formula 1

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Brown: "Red Bull, birçok pilotun kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Red Bull, birçok pilotun kariyerini mahvetti"

Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"

FIA, Grade 1 lisanslı pistler için gelişmiş çit sistemi kullanılmasını onayladı
Haber video
Formula 1 Formula 1

FIA, Grade 1 lisanslı pistler için gelişmiş çit sistemi kullanılmasını onayladı

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.