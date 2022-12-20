FIA, görevden ayrılan yöneticilerin altı ay süreyle herhangi bir takımla anlaşmasını yasakladı
Salı gününe kurallarda birtakım değişikliklerle giren FIA, eski yöneticilerin görevden ayrıldıktan sonra altı ay boyunca herhangi bir takımla anlaşmasını yasakladı.
Salı günü kural kitabında birtakım değişiklikler yapan FIA, tüm serilerdeki hiçbir sürücünün izin alınmaksızın siyasi, dini veya kişisel yorumlarda bulunamayacağını açıklamıştı.
Kural kitabında yapılan bir diğer önemli değişiklik ise son yıllarda birçok kez tartışılan bir konuyla, yani görevlerinden ayrılan FIA yöneticisinin herhangi bir takımda işe girmesiyle ilgili.
Son birkaç yıl boyunca iki eski FIA çalışanının Formula 1 takımlarına katıldığını görmüştük: üç sezon Renault'ta çalışan Marcin Budkowski ve Ferrari'de çalışmaya devam eden Laurent Mekies. Her iki isim de "FIA'dan takımlara bilgi sızacağı" endişesi nedeniyle ciddi tepki çekmişlerdi.
Bu konuda adım atan FIA, herhangi bir üst düzey yönetici veya yardımcısının görevlerinden ayrıldıktan sonra altı ay süreyle hiçbir takımla anlaşamayacağını duyurdu.
Değişikliğin yer aldığı 9.17 sayılı maddede, "Herhangi bir FIA şampiyonasında yer alan hiçbir takım, görevinden ayrılan bir FIA üst yöneticisi veya yardımcısı ile görevini bıraktığı tarihten itibaren altı ay geçmeden anlaşamaz veya hizmetlerinden faydalanamaz."
"Takımlar aynı şekilde, süre sınırı olmaksızın, eski bir FIA üst yöneticisi veya yardımcısı tarafından görevleri sırasında elde edilen gizli bilgilere ulaşamaz, bu bilgilerden yararlanamaz ve bu bilgileri kullanamaz" ifadeleri yer aldı.
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