FIA, Giovinazzi'nin kopan tekerleğiyle ilgili olayı inceleyecek

Belçika GP'sinde bariyerlere çarpan Giovinazzi'nin Alfa Romeo'sunun arka tekerleklerinden biri koptu.

Tekerlek daha sonra piste doğru geldi ve gidecek hiçbir yeri olmayan Williams sürücüsü George Russell'ın önüne çıktı.

Uçan tekerlekler sorunu ilk olarak FIA’nın 1999’da bağlama iplerini tanıtmasıyla ele alındı. Buna 2004’te ve sonraki yıllarda güncelleme getirildi ve son yıllarda kazalarda tekerleklerin uçtuğunu pek görmedik.

Masi, "Evet, bu endişe verici. Neden koptuğundan %100 emin değilim. Ancak araç geri getirildikten hemen sonra, teknik ekiplerimiz bir dizi fotoğraf çekerek soruşturmaya başladı ve mevcut tüm görüntüleri aldık."

"Bundan ötürü FIA teknik departmanı, güvenlik departmanı ile birlikte konunun nedenini araştıracak."

“Bence herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken. Mevcut tüm verilere bakmamız ve bunları işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Gerekli insanların her şeye, olayın kendisine ve olanlara iyi şekilde bakmasına izin vermeliyiz."

“Ve sonrasında herhangi bir iyileştirme gerekiyorsa bunu yapmalıyız." dedi.

Russell, Giovinazzi’nin kopan tekerleğine çarpmasının ardından herhangi bir yara almadığı için Halo'ya minnettar olduğunu söylemişti.

Russell, "Sağa gitmiş olsaydım, orada Antonio'nun aracı vardı. Sol taraftan geçerken ise aracıma sert bir lastik darbesi aldım."

“Ama artık Halo ile araçta daha güvende hissettiğimi söylemeliyim. Bu devasa lastiğin bana doğru geldiğini gördüğümde, dürüst olmak gerekirse oldukça korktum. Bu yüzden şu anda araçta bu Halo'ya sahip olduğumuz için çok mutluyum." demişti.

Russell, F1'in olaydan dersler çıkarmasını umuyor.

“Bunun o kadar da sık gerçekleşmediğini görmek şaşırtıcı. Bariyerlere çarptığınız gücün miktarı nedeniyle, lastiği tutabilmek için inanılmaz derecede etkileyici bir şeye ihtiyacınız var."

"Ve açıkçası, üzerinde çalışmamız gereken şey bu. Çünkü gerçek şu ki, bugün aracıma çarpması talihsizlikti, ama bu bir hakeme ya da insan grubunun içindeki birine de çarpabilirdi."

"Yani en önemli şey bu. F1 her yıl güvenlik konusunda büyük adımlar atıyor ve her olaydan dersler çıkarıyorsunuz ve bu, iyileştirmeleri gereken bir şey."