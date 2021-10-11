FIA, Gasly'nin Alonso temasında neden ceza aldığını açıkladı

Yarışın ilk turunda Gasly, ilk virajda Alonso'nun arka lastiğine dokundu ve bu temasla birlikte Alonso spin attı. Bu temas ve ardından gelen spin, çifte şampiyonunun puan toplama şansını da bitirmiş oldu.

İlk turda yaşanan temaslar, hakemler tarafından genellikle yarış kazası olarak değerlendirilebiliyor ancak bu olayda, hakemler Gasly'nin ceza alması gerektiğine karar verdiler.

Gasly, ilk virajda yaşanan temasın sonucunda 5 saniyelik bir ceza aldı ve bu cezayı pit stopundan önce çekti. Fransız pilotun lisansına ise 2 ceza puanı eklendi. Gasly, yarışı Lewis Hamilton'ın hemen arkasında 6. sırada tamamladı.

Hakemler, raporda ilk olarak Gasly'nin "ağırlıklı olarak" suçlu olduğunu söylemişlerdi ancak sonrasında Gasly'nin "tamamen suçlu" olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, "Bu olayın, iki araç arasında yaşanan, önlenemeyecek bir ilk tur ilk viraj kazası olmadığını vurgulamak gerek çünkü Gasly, Alonso'nun aracına dokunduğunda iki araç arasında sıkıştırılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Masi, sezon öncesinde üzerinde anlaşmaya varılan prosedürlere bağlı kalındığında, Gasly'nin kazadan sorumlu olduğunun altını çizdi.

"Hatırlarsanız, sezonun başına gidecek olursak, sezonun başında pilotlarla ve takımlarla genel olarak 'onların yarışmasına izin verin' prensibine katılmamaya başlamamıştık."

"Bu prensiplerden biri de ilk tur kazalarıydı. Bir pilot, kazada tamamıyla suçluysa, o zaman o pilot yüksek ihtimalle ceza alırdı."

"Buradaki kazada da hakemler Gasly'nin tamamıyla suçlu olduğuna karar verdiler ve bunun bir sonucu olarak ceza verildi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Türkiye GP'sinin ilk virajında yaşanan teması, Imola'da Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında ilk virajda yaşanan ve ceza çıkmayan temasla karşılaştırması istenen Masi, bu iki olayın farklı olduğunun altını çizdi.

"Bence eğer Max ve Lewis'in olayın bakacak olursak, bizim regülasyonlarımız altında birisi ya ağırlık olarak ya da tamamen suçlu. Açıklamaları da kolaylaştırmak için biri ya ağırlıklı olarak ya da tamamen suçlu dedik ve eğer, ilk turda birisi tamamen suçlu ise o kişi ceza alıyor."

"Tango yapmak için iki kişi gerekiyorsa, muhtemelen ilk turda ceza çıkmayacaktır. Ancak eğer iki araçtan birinin suçlu olduğu açıksa, o zaman biri ceza alır."

Masi, hakemlerin Gasly'nin içerisi çizgisinde yer alan Perez'in kazada bir rol oynayıp oynamadığını göz önünde bulundurduğunu ancak sonrasında Perez'in kazada bir rol oynamadığına karar verdiklerini doğruladı.

"İncelemenin biraz uzun sürmesinin nedenlerinden biri de muhtemelen buydu. Yakından bakmaları gerekiyordu. Elbette, Sergio içeri çizgideydi ancak bütün videolardan [Gasly'nin sıkıştırılmadığı] açıkça görülüyordu ve bu yüzden de 5 saniyelik bir cezaya karar verildi."

Gasly, Perez'in içeri çizgide bulunmasının kazada rol oynadığını düşünüyordu. Fransız pilot, içeri çizgide yer alan Red Bull'dan uzak kalmaya çalıştığını söyledi.

Temas hakkında konuşan Gasly, "Temas vardı ve henüz teması izleyemedim. Sergio içeri çizgimdeydi, Fernando dışarı çizgideydi ve yerim dardı. Açıkçası pek yer yoktu ama evet, temas yaşandı."

"Cezayı çektim. Ceza doğru muydu değil miydi bilmiyorum, ilk olarak temasın videolarını izlemem gerek."

"Fernando'nun orada olduğunu gördüm, Sergio'nun da yanımda olduğunu gördüm ve gidebildiğim yere gitmeye çalıştım. Bir virajda bu kadar çok araç olduğunda iyi olmadığını biliyoruz. Bugün yaşanana benzer bir durum aklıma gelmiyor." dedi.