Resmi: FIA, garajdaki hareketleri nedeniyle Stroll'e inceleme başlattı!

Aston Martin pilotu, Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından öfkesine yenik düşmüştü.

Araçtan çıkmadan önce direksiyonu fırlatan, hışımla garajın arkasına doğru yönelen Stroll, kendisini kapalı parka yönlendirmeye çalışan antrenörü Henry Howe'u sert şekilde itmişti.

Stroll daha sonra resmi yayıncı kuruluşa yedi kelimelik kısa bir röportaj verdi ve olayların nasıl geliştiğini anlatırken küfürlü sözler sarf etti.

Kanadalı sürücünün davranışları sosyal medyada büyük tartışmalara yol açarken, FIA da harekete geçmiş görünüyor.

FIA Salı gecesi yaptığı açıklamada, Katar Grand Prix'si sırasında FIA kurallarını, politikalarını ve prosedürlerini ihlal etmiş olabilecek birkaç olaydan ötürü Lance Stroll ile görüştüklerini söyledi.

Stroll'ün hangi düzenlemeleri ihlal etmiş olabileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı fakat bunların garajda yaşananlarla ilgili olduğu öğrenildi.

Stroll'ün davranışları büyük olasılıkla FIA Uluslararası Spor Kuralları'nın itibarsızlaştırma maddesine girecek.

Madde 12.2.1.c, bir yarışmacının "herhangi bir hileli davranıştan veya herhangi bir yarışmanın çıkarlarına ya da genel olarak motor sporlarının çıkarlarına zarar veren herhangi bir eylemden" suçlu bulunması halinde suç işlemiş sayılacağı" belirtiliyor.

Max Verstappen'in 2018 Brezilya Grand Prix'sinin ardından FIA garajında Esteban Ocon'u iterek bu kuralı ihlal etmişti. Bunun sonucunda Hollandalı pilotun FIA için iki gün kamu hizmeti vermesi kararlaştırıldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, in the pits Photo by: Andy Hone / Motorsport Images