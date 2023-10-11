Prime'a abone ol
Önceki / Mercedes, 2022 yılında nasıl 474 milyon euro kazandı? Sonraki / Pirelli, Formula 1'de devam etmekten memnun
Formula 1 / Katar GP Haberler

Resmi: FIA, garajdaki hareketleri nedeniyle Stroll'e inceleme başlattı!

Katar Grand Prix'sindeki öfkeli hareketleri nedeniyle Formula 1 kural ve prosedürlerini ihlal eden Lance Stroll, FIA tarafından inceleme altına alındı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Aston Martin pilotu, Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından öfkesine yenik düşmüştü.

Araçtan çıkmadan önce direksiyonu fırlatan, hışımla garajın arkasına doğru yönelen Stroll, kendisini kapalı parka yönlendirmeye çalışan antrenörü Henry Howe'u sert şekilde itmişti.

Stroll daha sonra resmi yayıncı kuruluşa yedi kelimelik kısa bir röportaj verdi ve olayların nasıl geliştiğini anlatırken küfürlü sözler sarf etti.

Kanadalı sürücünün davranışları sosyal medyada büyük tartışmalara yol açarken, FIA da harekete geçmiş görünüyor.

FIA Salı gecesi yaptığı açıklamada, Katar Grand Prix'si sırasında FIA kurallarını, politikalarını ve prosedürlerini ihlal etmiş olabilecek birkaç olaydan ötürü Lance Stroll ile görüştüklerini söyledi.

Stroll'ün hangi düzenlemeleri ihlal etmiş olabileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı fakat bunların garajda yaşananlarla ilgili olduğu öğrenildi.

Stroll'ün davranışları büyük olasılıkla FIA Uluslararası Spor Kuralları'nın itibarsızlaştırma maddesine girecek.

Madde 12.2.1.c, bir yarışmacının "herhangi bir hileli davranıştan veya herhangi bir yarışmanın çıkarlarına ya da genel olarak motor sporlarının çıkarlarına zarar veren herhangi bir eylemden" suçlu bulunması halinde suç işlemiş sayılacağı" belirtiliyor.

Max Verstappen'in 2018 Brezilya Grand Prix'sinin ardından FIA garajında Esteban Ocon'u iterek bu kuralı ihlal etmişti. Bunun sonucunda Hollandalı pilotun FIA için iki gün kamu hizmeti vermesi kararlaştırıldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, in the pits

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, in the pits

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Mercedes, 2022 yılında nasıl 474 milyon euro kazandı?

Pirelli, Formula 1'de devam etmekten memnun

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak!

Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak!

MotoGP

Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak! Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak!

Aston Martin, Austin'e güncellemelerle gelecek

Aston Martin, Austin'e güncellemelerle gelecek

Formula 1
Katar GP

Aston Martin, Austin'e güncellemelerle gelecek Aston Martin, Austin'e güncellemelerle gelecek

Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek

Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek

World Superbike
Villicum

Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek

Son Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

MGP MotoGP
Endonezya GP

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol