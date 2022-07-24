FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı

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FIA, Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun son turlarda motor sorunuyla pistin kenarında durmasının ardından, görevlilerin kaza yapan aracı pistten çekmesini sağlamak sanal güvenlik aracı çıkardı.

Yarış kontrol, pist temizlendikten sonra sanal güvenlik aracı periyodunun bittiğini bildirmek için takımlara mesaj gönderdi.

F1'in spor kurallarına göre, bunun ardından "10-15 saniye aralığında herhangi bir zamanda" yeşil ışığın yanması ve sürücülerin yeniden yarışmasına izin verilmesi gerekiyor.

Fakat Paul Ricard'daki ilk girişimde bu olmadı ve yarış, sanal güvenlik aracı periyodunda kalmaya devam etti.

Daha sonra ikinci "sanal güvenlik aracı bitiyor" mesajı gönderildi ve yarış devam etti. Fakat bu gecikme, Sergio Perez'in yeterince hızlanamamasıyla birlikte bazı sürücülerde kafa karışıklığı yarattı.

Yarış yeniden başladığında George Russell'a geçilen Perez, "Açıkçası sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu. Böyle olmamalı ama bugün durum buydu."

"Sanal güvenlik aracı bitiyor mesajı tamamen yanlıştı, bir şeyler oldu çünkü 9. virajın sonunda biteceği mesajını aldım ama 12. virajın sonunda bitti." dedi.

FIA, bu gecikmenin, bilgisayar sitemindeki problemlerden kaynaklandığını ve yedek çözüme geçmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bu beklenildiği gibi çalıştı ancak yarışın başlatılması gecikmiş oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA'dan yapılan açıklamada, "Bir donanım problemi nedeniyle sanal güvenlik aracının bittiğine dair ikinci bir mesaj gönderildi ve bu, böyle bir senaryoda tam olarak olması gerektiği gibi çalışan yedek sisteme otomatik bir şekilde geçilmesine sebep oldu."

"Aynı bilgi, tüm takımlara eş zamanlı olarak iletilir. Sanal güvenlik aracı bitiyor geri sayımında yeşil ışığın gösterimi ise her zaman rastgeledir." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu meseleye sinirli değildi ancak neyin yanlış gittiğine dair FIA'dan açıklama almanın önemli olduğunu söyledi.

Horner, "Sadece olanları anlamak istedik."

"Checo ile konuştum ve sadece anlamak istiyoruz çünkü sistemde bir tür arıza oldu." dedi.