FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı
FIA, Fransa Grand Prix'sinde çıkan sanal güvenlik aracından sonra yarışın yeniden başlatılmasındaki gecikmenin, donanımsal bir problemden kaynaklandığını açıkladı.
FIA, Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun son turlarda motor sorunuyla pistin kenarında durmasının ardından, görevlilerin kaza yapan aracı pistten çekmesini sağlamak sanal güvenlik aracı çıkardı.
Yarış kontrol, pist temizlendikten sonra sanal güvenlik aracı periyodunun bittiğini bildirmek için takımlara mesaj gönderdi.
F1'in spor kurallarına göre, bunun ardından "10-15 saniye aralığında herhangi bir zamanda" yeşil ışığın yanması ve sürücülerin yeniden yarışmasına izin verilmesi gerekiyor.
Fakat Paul Ricard'daki ilk girişimde bu olmadı ve yarış, sanal güvenlik aracı periyodunda kalmaya devam etti.
Daha sonra ikinci "sanal güvenlik aracı bitiyor" mesajı gönderildi ve yarış devam etti. Fakat bu gecikme, Sergio Perez'in yeterince hızlanamamasıyla birlikte bazı sürücülerde kafa karışıklığı yarattı.
Yarış yeniden başladığında George Russell'a geçilen Perez, "Açıkçası sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu. Böyle olmamalı ama bugün durum buydu."
"Sanal güvenlik aracı bitiyor mesajı tamamen yanlıştı, bir şeyler oldu çünkü 9. virajın sonunda biteceği mesajını aldım ama 12. virajın sonunda bitti." dedi.
FIA, bu gecikmenin, bilgisayar sitemindeki problemlerden kaynaklandığını ve yedek çözüme geçmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Bu beklenildiği gibi çalıştı ancak yarışın başlatılması gecikmiş oldu.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
FIA'dan yapılan açıklamada, "Bir donanım problemi nedeniyle sanal güvenlik aracının bittiğine dair ikinci bir mesaj gönderildi ve bu, böyle bir senaryoda tam olarak olması gerektiği gibi çalışan yedek sisteme otomatik bir şekilde geçilmesine sebep oldu."
"Aynı bilgi, tüm takımlara eş zamanlı olarak iletilir. Sanal güvenlik aracı bitiyor geri sayımında yeşil ışığın gösterimi ise her zaman rastgeledir." dedi.
Red Bull takım patronu Christian Horner, bu meseleye sinirli değildi ancak neyin yanlış gittiğine dair FIA'dan açıklama almanın önemli olduğunu söyledi.
Horner, "Sadece olanları anlamak istedik."
"Checo ile konuştum ve sadece anlamak istiyoruz çünkü sistemde bir tür arıza oldu." dedi.
Sainz, Fransa GP'de podyum mücadelesini kaybetseler de Ferrari'nin stratejisine güveniyor
Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"
Son Haberler
Steiner, Rich Energy'nin bir sponsorluğu daha iptal etmesine şaşırmıyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, Rich Energy'nin Britanya Superbike şampiyonasındaki macerasının son bulmasının kendisini şaşırtmadığını söylüyor.
Capito: "Sargeant'ın durumu baş ağrıtıcı bir şey"
Williams takım patronu Jost Capito, genç sürücüleri Logan Sargeant'ın şampiyonluk savaşına dahil olmasının "baş ağrıtıcı bir durum" olduğunu söylüyor, nitekim kendisine farklı bir rol bulmaları gerekebilir.
Alonso: "Normal geçen tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilirim"
Alpine pilotu Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı Fransa Grand Prix'sinin ardından tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilecek tempoya sahip olduğunu fakat şans faktörünün büyük rol oynadığını söyledi.
Stroll: "Vettel'le savaşırken son virajda patinaja kaldım"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Sebastian Vettel ile Fransa GP'nin son turunda verdiği savaşta bilerek fren yaptığı önerisini reddetti.