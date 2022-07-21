FIA, Fransa GP basın toplantısı programını açıkladı

Haberi dinle

FIA, Britanya GP'si hafta sonuyla geleneksel basın toplantısı formatına geri dönme kararı almıştı. Bundan ötürü Fransa GP de dahil olmak üzere kalan yarışlarda basın toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Sürücülerin yarısı basın toplantısına katılırken, diğer yarısı başka bir noktada basın mensuplarının karşısına geçerek, onların sorularını yanıtlayacak.

Program:

21 Temmuz Perşembe

TSi 16:00

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Nicholas Latifi (Williams)

TSi 16:35

Fernando Alonso (Alpine)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Mick Schumacher (Haas)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Sergio Pérez (Red Bull)

Gazetecilerle röportaj:

TSi 16:00

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Lance Stroll (Aston Martin)

Carlos Sainz (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

TSi 16:35

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Esteban Ocon (Alpine)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Kevin Magnussen (Haas)

Alex Albon (Williams)

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:10'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

23 Temmuz Cumartesi

TSi 11:10

Jan Monchaux (Alfa Romeo)

James Key (McLaren)

Mario Isola (Pirelli)

TSi 11:40

Laurent Rossi (Alpine)

Andrew Shovlin (Mercedes)

Jost Capito (Williams)