FIA, Formula 1 yönetimine başka kategorilerden direktörler getirebilir

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FIA, Formula 1'in 2021 Abu Dhabi sezon finalinde meydana gelen tartışmalı kararlara benzer bir durumun yaşamasını önlemek için potansiyel düzeltmelerin yapılacağı soruşturmasını sürdürüyor.

Aralık ayında Yas Marina pistinde olanlar sadece talihsiz olayların olduğu ve kötü yönetilen bir yarış olmakla kalmadı. Aynı zamanda çoğu halihazırda bilinen birçok sorunu da gün yüzüne çıkardı.

FIA yaptığı soruşturmanın ardından Masi'nin aldığı kararlara dair açıklama yapacak ve yeni sezonda yeniden yapılandırılmış ve iyileştirilmiş bir yönetim oluşturacak.

Bu nedenle, Eduardo Freitas (WEC), Niels Wittich (DTM) ve Scott Elkins (Formula E) gibi her biri yıllardır FIA şampiyonalarında yarış direktörlüğü yapan bir kaç ismin Formula 1 adına çalışacağı söyleniyor.

Ancak bu isimlerin Michael Masi'nin yerini alması değil, onunla birlikte çalışarak yönetimde daha sağlam bir yapı oluşturulması bekleniyor.

Motorsport.com'un 31 Aralık'ta açıkladığı üzere FIA ayrıca, yarış direktörüne yardımcı olması için, futboldaki VAR sistemine benzer bir sanal merkez sistemi getirecek.

Charlie Whiting'in vefatından sonra spordaki yönetim görevini tek başına üstlenmek için yeterli seviyede tecrübeye sahip olan isimler azdı. Bu nedenle bu görevin tek bir kişiye değil, birkaç kişiye paylaştırılması planlanıyor.

Söylentilere göre Wittich, önemli operasyonel görevlerde Masi'nin yanında bir rol üstlenebilir ve Freitas, WEC'teki sorumlulukları nedeniyle başlangıçta uzaktan yönetebileceği bir görevde yer alabilir.

Böylece netlik gerektiren önemli konular paylaştırılacak ve yetkililer geçmişe kıyasla daha az stres altında çalışabilecekler.

FIA gridde çalışacak isimlere ek olarak kuralları da yeniden değerlendiriyor. Yas Marina'dan sonra, yarışın güvenlik aracı altında bitmesinden kaçınılması istendiği ortaya çıktı ve Masi de büyük olasılıkla bu nedenle yarışın yeniden başlatılması yönünde kararlar aldı.

Formula 1 yönetiminin yüzleşmek zorunda kalacağı en büyük zorluk, güvenlik, kurallar ve şov arasında denge sağlamak gibi görünüyor.

Yarışların uzun tartışmalara yol açmadan sorunsuz geçmesini garanti etmek için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, tek çözüm uzlaşmak gibi duruyor ancak tarafların bir masa etrafında toplanması pek de olası değil.