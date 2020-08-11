FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek

2017'de pilotların aracı "yalnız ve desteksiz" bir şekilde kullanması amacıyla bu kural getirilmişti. Kurala göre formasyon turu öncesinde yarış mühendisleri, pilotun startına yardımcı olacak direktifler veremiyor. Kurallara göre sadece güvenlik amacıyla telsizden mesaj verilebiliyor.

Macaristan'da Haas pilotları formasyon turunda pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçip geçemeyeceklerini sordular ve turu tamamlamadan pite gelerek lastiklerini değiştirdiler. Yarıştan sonra her iki Haas pilotuna 10 sn cezası verildi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, "10 sn cezasının doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Çünkü formasyon turuna çıktık ancak tekrar gridde yer almayıp pite girerek zaten kendimizi cezalandırdık. Ardından 10 sn daha ceza verdiler."

"Birileri (Albon) birilerini yarış dışı bırakıp, yarışı yine de tamamlayıp 5 sn cezası alıyor. Bu açıdan iki ceza arasında çelişki var."

"Bu konuyu, Macaristan'da yaşanan olayı FIA'ya götürdük. Albon olayından bahsetmedim. Bunu konuşmaya değmez. O konuda sorun yok. Herkes birilerini pist dışına itip 5 sn cezası alıyorsa, istikrarlı bir şekilde bu yapılıyorsa sorun yok."

"Bu konuda da karar vermeliler çünkü bu tür olaylarda ceza çok hafif olduğu için bunu kasıtlı yapanlar olabilir. Ancak buna ben karar veremem. Daha fazla ceza almak istemiyorum. Durumu anlamak istiyorum. Biz kendi yaşadığımız konuyu FIA içerisinde ilgili insanlara ilettik." dedi.

FIA Yarış Direktörü Michael Masi, konuyla alakalı çıkarılan teknik direktifin ilk halini inceleyeceklerini söyledi.

Masi, "Her zaman olduğu gibi kuralların her yerini inceleyeceğiz ve zamanla güncellenmesi gereken yerlerini güncelleyeceğiz."

"İlgili teknik direktifler, her kuralda olduğu gibi seneler ilerledikçe yeniden gözden geçirilmelidir."

"Bu süreci zaten başlatmıştık. Sadece bireylerle değil, tüm takımlarla üzerinde çalışıyoruz."

"Bu takımlardan gelen bir talep değildi. FIA olarak proaktif davranarak bu konunun gözden geçirilmesi gerektiğini, arka planını anlamamız gerektiğini belirttik. Karar verme süreci genel olarak yeniden değerlendirilecek."

"Eğer yapılması gereken değişiklikler varsa, onlar yapılacak." dedi.