FIA, Ferrari'nin yakıt sistemini kıyaslama için almış!

Son haftalarda Ferrari'nin motor avantajıyla alakalı tartışmalar bitmek bilmiyor. Red Bull'un sormuş olduğu bir soru üzerine FIA, son haftalarda iki defa teknik direktif yayınlamak zorunda kaldı. Yakıt sistemini içeren bu direktiflerin ardından Ferrari'nin hızında düşüş oldu.

Ancak görünen o ki FIA ya da diğer takımlar henüz bu konuda tam manasıyla emin olamadılar. Normalde FIA'nın bir takımı ayrıntılı bir şekilde incelemesi için protesto yapması gerekiyor ancak şu ana kadar resmi bir protesto olmadı. FIA, bunun üzerine kendi harekete geçti.

Almanya'dan Auto Motor und Sport, FIA'nın bu konuyla alakalı Brezilya'da Ferrari'den, bir Ferrari müşteri takımından ve son olarak bir de başka takımdan yakıt sistemi örneği aldığını belirtti.

Bu parçalar aracın motoru ile yakıt akış sensörü arasındaki bölümde yer alan parçalar. Red Bull, Ferrari'nin kurallarda izin verilenden daha fazla yakıt kullandığından şüphelendiğini belirtmişti.

FIA, önümüzdeki süreçte laboratuvar ortamında kurulan bir sistem ile 3 takımdan aldığı sistemleri kıyaslama yaparak farkı anlamaya çalışacak. Konuyla ilgili henüz daha fazla bilgi ortaya çıkmış değil.