FIA, Ferrari'nin Sainz için cezasız parça değişimi talebini reddetti!

Sainz, sadece 10 dakika süren Las Vegas GP 1. antrenman seansında en büyük hasar alan isim olmuştu.

Ferrari pilotu, pist üstündeki bir rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden çıkıp aracının altına sert bir şekilde vurması sonucu motorunun kapanması nedeniyle aracını kenara çekmişti.

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, "Şasiyi, bataryayı ve motoru kaybettik. Bu durum gerçekten bir servete mâl oldu. Bugün yaşananlar F1 için kabul edilemez. Kesinlikle ikinci antrenmanda olamayacağız, şasi değişecek." diyerek yönetimi sert bir şekilde eleştirmişti.

Sainz'ın aracında büyük bir değişiklik yapılacağı ve çok sayıda parçanın değişeceği netti. Bu da, güç ünitesinde sınırların aşılması nedeniyle grid cezası alacağı manasına geliyordu.

Ancak Ferrari, Sainz'ın güç ünitesi havuzunda kalmayan Enerji Deposu'nu kendi hatası nedeniyle değiştirmeyeceği ve olağandışı bir durum olduğu için cezasız değiştirmesi yönünde bir talepte bulundu.

Las Vegas GP hakemleri bu talep üstüne Ferrari temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve kurallarda, sebebi her ne olursa olsun bu şekilde "cezasız" bir şekilde değişime izin verilmediği için Ferrari'nin talebini reddetti.