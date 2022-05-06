FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun

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FIA, takımın Emilia Romagna Grand Prix'si Pirelli testleri sırasında farklı bir taban kullandığı iddiası üzerine Ferrari ile görüşüyordu.

Charles Leclerc, Ferrari'nin test gününde sabah seansında eski versiyon bir taban kullanırken görüldü. Öğleden sonra ise direksiyona Sainz geçti.

Fakat rakip takımlar, Sainz'ın neden farklı bir taban kullandığını sorguladılar çünkü bu kurallara aykırı olurdu.

F1'in lastik testi kurallarında şunlar yer alıyor: "Testlerdeki araçlarda, parçaların sadece mevcut şampiyona yılında en az bir (1) yarışta veya TCC'de [mevcut araçların testi] kullanılmış olan versiyonları kullanmalıdır. Bu araçlar, Teknik Kuralların hükümlerine tamamen uymak zorundadır."

Ek olarak şunlar yer alıyor: "Lastik testiyle alakası olmayan ve Yarışmacıya herhangi bir bilgi verecek olan hiçbir test parçası, bileşen veya ayar değişikliğine izin verilmeyecektir."

"Mekanik ayar, sürücü kontrolü ve parça değişikliklerine, lastiklerin doğru değerlendirilmesi veya lastik testini tamamlamak için gerekli oldukları üzerine lastik tedarikçisiyle önceden anlaşmaya varılırsa izin verilecektir."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

Sainz'ın kullandığı taban, dalgalanma sorununu çözmeye yarayan bir taban levhası içeren güncellenmiş bir versiyon gibi görünüyordu, bu yüzden bu parçanın daha önce kullanılıp kullanılmadığı sorgulandı.

Bu durum, en az iki takımın, Ferrari'nin kurallara aykırı bir şey yapıp yapmadığı konusunda FIA'dan netlik istemesine sebep oldu.

Kullanılan parçaları kontrol etmek için Ferrari ve FIA'nın Miami hafta sonunda yaptığı görüşmelerin ardından, araştırmanın sonuçlandığı ve kurallara uyulduğu anlaşıldı.

Bu mesele hakkında henüz resmi bir açıklama yok fakat Ferrari'nin öğleden sonra taban değiştirme sebebinin, sabah seansında aldığı hasar olduğu anlaşılıyor.

FIA, öğleden sonra Sainz'ın aracına takılan tabanın, yılın başlarında kullanılan eski bir versiyon olduğu kanısına vardı ve kurallara uyduğunu doğruladı.