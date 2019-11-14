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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

FIA, yeni bir teknik direktif daha yayınladı!

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FIA, yeni bir teknik direktif daha yayınladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Kas 2019 09:31

Brezilya GP öncesinde FIA, takımlara yolladığı bir teknik direktifte ERS veya soğutma sisteminde kullanılan sıvının yanma odalarında kullanılmayacağını takımlara bildirdi.

Red Bull, ekim ayında FIA'ya yakıt akışıyla ilgili bazı sorular sormuş ve bunun üzerine FIA, bazı teknik direktifler yollamıştı.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde takımlar, güç ünitesiyle ilgili FIA'dan yeni bir teknik direktif aldılar.

Nikolas Tombazis imzalı teknik direktifte (38/19) ERS sisteminde veya soğutma sisteminde kullanılan  yanıcı sıvıların yanma odalarında kullanılamayacağı tekrarlandı.

Bu, şüpheleri azaltmak için gerekli bir direktifi. Çünkü Ferrari güç ünitesinin performansıyla ilgili padokta dolaşan hipotezlerden birisiydi.

Bu hipoteze göre Ferrari, soğutma sisteminde kullandığı bu sıvıları performansı arttırmak için yanma odalarında kullanıyordu.

Direktifte, motorun yanma odalarında yakıla birlikte yağ kullanımını yasaklayan diğer teknik kurallardan da bahsedildi.

Söylentilere göre bu teknik direktif, bir takımı talebinden sonra gelmedi. Aksine kurallardaki gri alanlara ışık tutmak ve tartışmaları netleştirmek için FIA tarafından özellikle açıklandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Lokasyon Autódromo José Carlos Pace
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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