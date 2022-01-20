FIA, F1'in yeni kurallarının ön ve arka taraf arasındaki farkı yarıya indireceğini düşünüyor

Grand Prix yarışları bu sezon, yarışı daha yakın yapmak ve takımları eşitlemek için zemin etkili araçlar ile yeni bir döneme giriyor.

Bunun daha iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belirsiz ancak F1'in patronları, kural paketlerinin mücadeleyi çok daha yakın hale getireceği konusunda iyimser.

2021 boyunca, ön grup ve arka grup arasında yaklaşık üç saniye fark vardı. Nikolas Tombazis, yeni kuralların ilk yılında işler yerine oturduğu zaman bu farkın 1.5 saniyeye ineceğini düşünüyor.

Tombazis, "En iyi ve en kötü takım arasındaki mevcut fark, şu anda yarışılan piste göre yaklaşık üç saniye."

"Belki bir yıl sonra bu farkın yarıdan az olacağını düşünüyorum. Umudum bu yönde ama göreceğiz." dedi.

2022 sezonunun başlangıcında en iyi takımlar ile arka grup arasındaki farkın oldukça büyük olabileceğine dair bir inanç var. Ancak tahminler, takımlar yeni düzenlemeleri daha iyi anladığında ve kazanımların nereden olabileceğini bulduklarında, bu farkın oldukça hızlı bir şekilde kapanacağı yönünde.

Tombazis, "Sezonun, 2021'e kıyasla daha heyecanlı olmasını beklemek zor çünkü geçtiğimiz sezon çıta çok yükseldi."

"Ancak biraz yaklaştıklarında, mücadelede daha fazla araç olacak ve bunun olumlu olacağını düşünüyorum."

"Eski şampiyonalara bakarken, bir yıl içerisinde 11 kazanan olduğunu ve birkaç galibiyetle şampiyonluğun kazanılabildiğini okudum."

"Bu noktaya geleceğiz demiyorum ama daha fazla çeşitliliğin iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca araçların birbirini yakından daha uzun süre takip edebilmesi, lastikleri aşırı ısıtmaması ve yine de mücadele edebilmesi oldukça heyecanlı olurdu." dedi.

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, Tombazis'in yakın grid tahminlerini destekledi ve özellikle orta grubun çok yakın olacağını düşündüğünü belirtti.

Vasseur, "Mercedes, Red Bull ve hatta Ferrari hâlâ teknoloji ve kaynakları açısından büyük avantaja sahip olacak. Bu konuda şüphe yok."

"Ancak bir adım geriye bakarsanız, dört veya beşinci sıradan dokuzuncu sıraya kadar, sıralamalarda üçüncü bölüme de kalabilirsiniz, 18. de olabilirsiniz. Yarıştan yarışa değişebilir."

"Bu, eğer doğru yönde ilerlerseniz, doğru seçimi yaparsanız ve bazı geliştirmeler yaparsanız ileri adım atabilirsiniz." dedi.