FIA, F1'in potansiyel yeni takımlarına nasıl karar verecek?

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Ancak günümüzde, F1'e özel erişim izni söz konusu olduğunda süreç çok daha titiz, düzenli ve oldukça ayrıntılı.

Yine de bu gerekli bir formalite, çünkü F1'in tüm yarışçıların iyi bir iş çıkarmak için gerekli desteğe ve beceriye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor.

FIA ve Formula 1 Yönetimi'nin (FOM) en son isteyeceği şey, takımların bir ya da iki yıllığına F1'e katılıp arka sıralarda mücadele ettikten sonra yok olmalarıdır. Her şey, uzun vadede büyümeyle ilgili.

Bu hafta takımların 2025, 2026 ya da 2027 sezonlarından birinde gride katılmaları için başvuru süreci resmi olarak başlatılıyor. Herhangi bir takımın F1'e katılmaya uygun olup olmayacağını belirlemek için değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceği de açıklandı.

E-posta başvurusu (20.000 $ ücret ile)

İlk adım potansiyel yeni takımların FIA'ya, F1'e katılma arzularına ilişkin bir ön ilgi beyanı içeren bir e-posta göndermeleridir.

Bu, altı farklı unsuru içermelidir:

* Adayı tanıtan bir ön yazı

* Birincil irtibat kişisinin adı, telefon numarası, e-posta adresi ve adresi dahil olmak üzere adayın tam iletişim bilgileri.

* Adres, ana sözleşme ve altyapı bilgileri dahil olmak üzere şirket bilgileri.

* Tüm hissedarların ve tüm hisselerin nihai sahibinin kimliği.

* Aday kuruluşun her bir yöneticisi ve yetkilisi için bir özgeçmiş.

* Teknik ve yarış deneyimi, tesisler, ekipman ve mühendislik kaynakları dahil olmak üzere adayın otomobil ve/veya motor sporları sektöründeki ilgili deneyim ve yetenekleri hakkında bilgi.

Takımlar ayrıca FIA ile devam eden görüşmelerle ilgili bir Gizlilik Anlaşması imzalamak ve 20.000 $ (USD) tutarında iade edilmeyen bir idari ücret ödemek zorundadır.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, the remainder of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Resmi süreç

FIA, ilgi beyanının sunulmasından sonraki 48 saat içinde veya 17 Şubat'ta (hangisi en geç ise), uygun olabileceğini düşündüğü adayları daha resmi bir değerlendirme sürecine geçecekleri konusunda bilgilendirecektir.

Bunun için takımlardan, FIA'nın durum tespitini tamamlama masraflarını karşılamak üzere 300.000 $ (başlangıçtaki 20.000 $'lık ücret düşülebilir) tutarında bir başvuru ücreti talep edilecektir.

Bu ikinci aşamada nelerin değerlendirileceğine ilişkin nihai ayrıntılar o zaman açıklanacak olsa da, FIA bunun birkaç temel kriteri kapsamasını bekliyor.

Bunlar:

1. Takımın teknik yeteneği ve kaynakları.

2. Takımın mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve rekabetçi olmak için yeterli finansmanı sağlama ve sürdürme becerisi.

3. Takımın F1 Sportif, Teknik ve Mali Yönetmelikleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlara uyma becerisi.

4. Projenin ilk beş yılı için ayrıntılı bir iş planı (mali planlama dahil).

5. Takımın otomobil ve/veya motor sporları sektöründeki deneyimi ve yetenekleri (teknik ve yarış deneyimi, tesisler, ekipman ve mühendislik kaynakları dahil) ve ilgili personel sayısı/deneyimi.

6. Takımın ve takımın sahipliğine, kontrolüne veya yönetimine katılmayı teklif eden tüm bireylerin uygun olup olmadığı.

7. Sürdürülebilirlik, EDI (Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık) ve toplumsal fayda hususları.

8. FIA'nın, itibar ve dürüstlük de dahil olmak üzere adayın şampiyonaya getirebileceği değerlere ilişkin değerlendirmesi.

F1'in Ticari Hak Sahibinin de ele alınması gereken kendi ek kriterlerini dayatması mümkündür.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522, the remainder of the field at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Zaman Çizelgesi

FIA, takımların yukarıdaki ayrıntıları sunmaları için son tarihin 30 Nisan olmasını bekliyor.

Ardından yönetim organı ve FOM konuyla ilgili gerekli incelemelerini tamamlayacak ve 30 Haziran'a kadar yapılan başvurularla ilgili kararı verecek.

FIA, takımlar ikinci aşamaya geçse bile gridde yer alacaklarına dair bir garanti olmadığını açıkça belirtiyor.

Sürecin ayrıntılarını özetleyen bir notta şöyle denildi: "Bu konuda şüphe olmaması adına, hiçbir yeni başvuru sahibinin şampiyonaya otomatik giriş hakkı yoktur ve 2025 sezonuna kadar şampiyonada yarışacak maksimum takım sayısı 12 ile sınırlandırılmıştır."

"Mevcut F1 takımlarına, yeni başvuranlara göre öncelik tanınacaktır. Hiçbir başvurunun FIA ve/veya F1 Ticari Hak Sahibi tarafından uygun görülmemesi durumunda, yeni F1 takımı/takımları seçilmeyecektir."