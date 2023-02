FIA, F1'in potansiyel yeni takımlarına nasıl karar verecek?

Ancak günümüzde, F1'e özel erişim izni söz konusu olduğunda süreç çok daha titiz, düzenli ve oldukça ayrıntılı.

Yine de bu gerekli bir formalite, çünkü F1'in tüm yarışçıların iyi bir iş çıkarmak için gerekli desteğe ve beceriye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor.

FIA ve Formula 1 Yönetimi'nin (FOM) en son isteyeceği şey, takımların bir ya da iki yıllığına F1'e katılıp arka sıralarda mücadele ettikten sonra yok olmalarıdır. Her şey, uzun vadede büyümeyle ilgili.

Bu hafta takımların 2025, 2026 ya da 2027 sezonlarından birinde gride katılmaları için başvuru süreci resmi olarak başlatılıyor. Herhangi bir takımın F1'e katılmaya uygun olup olmayacağını belirlemek için değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceği de açıklandı.

E-posta başvurusu (20.000 $ ücret ile)

İlk adım potansiyel yeni takımların FIA'ya, F1'e katılma arzularına ilişkin bir ön ilgi beyanı içeren bir e-posta göndermeleridir.

Bu, altı farklı unsuru içermelidir:

* Adayı tanıtan bir ön yazı

* Birincil irtibat kişisinin adı, telefon numarası, e-posta adresi ve adresi dahil olmak üzere adayın tam iletişim bilgileri.

* Adres, ana sözleşme ve altyapı bilgileri dahil olmak üzere şirket bilgileri.

* Tüm hissedarların ve tüm hisselerin nihai sahibinin kimliği.

* Aday kuruluşun her bir yöneticisi ve yetkilisi için bir özgeçmiş.

* Teknik ve yarış deneyimi, tesisler, ekipman ve mühendislik kaynakları dahil olmak üzere adayın otomobil ve/veya motor sporları sektöründeki ilgili deneyim ve yetenekleri hakkında bilgi.

Takımlar ayrıca FIA ile devam eden görüşmelerle ilgili bir Gizlilik Anlaşması imzalamak ve 20.000 $ (USD) tutarında iade edilmeyen bir idari ücret ödemek zorundadır.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, the remainder of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images