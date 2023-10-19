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FIA, F1'in maksimum para cezası limitini 1 milyon euro'ya yükseltti

FIA, önceki düzenlemenin 'motor sporlarının mevcut ihtiyaçlarını yansıtmadığı' sonucuna vardıktan sonra, bir Formula 1 yarışmacısına verilebilecek azami para cezası limitini 1.000.000 euro'ya yükseltti.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Güncelleme
FIA flag

Para cezalarındaki artış, tüm FIA şampiyonaları için geçerli olan yönetim organının Uluslararası Spor Kuralları'nda yapılan güncellemenin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Daha önce, FIA etkinlik komiserlerinin bir yarışmacıya uygulayabileceği azami miktar 250.000 euro'ydu. 

Ancak FIA'nın Cenevre'deki son Dünya Motor Sporları Konseyi'nin ardından açıklanan güncellemede, azami ceza limiti 'son 12 yıldır gözden geçirilmediği veya değiştirilmediği ve motor sporlarının mevcut ihtiyaçlarını yansıtmadığı' için artırıldı.

Bunun, 2011'den bu yana takımların ve diğer organizasyonların büyümesindeki artışa atıfta bulunduğu anlaşılıyor.

Değişiklikler F1 yarışmacıları için azami para cezasını 1.000.000 euro'ya, diğer FIA Dünya Şampiyonaları (Dünya Ralli, Dünya Dayanıklılık, Dünya Rallikros ve Formula E Şampiyonaları) için 750.000 euro'ya ve diğer tüm FIA şampiyonaları, kupaları, ödülleri, mücadeleleri veya serileri için 500.000 euro'ya yükseltmiştir.

Para cezaları da dahil olmak üzere yaptırımlar herhangi bir FIA etkinliği yarışmacısına (sürücü ya da takım) uygulanabilir.

Bir etkinliğin soruşturulduğu son örnek, seyircilerin yarış bitmeden önce piste girmeleri sebebiyle bu sezonun başlarında Avustralya Grand Prix'sinde gerçekleşti.

Etkinlik organizatörlerini kapsayan bir başka görüşmede FIA, işaret fişekleri gibi 'tüm piroteknik cihazların izinsiz kullanımı' konusundaki kısıtlamaları sıkılaştırmak için harekete geçti.

Fans flare

Photo by: Filip Cleeren

Fans flare

Bunlar son yıllarda birçok F1 etkinliğinde tartışma konusu olmuş, 2022 Hollanda GP hafta sonu birkaç işaret fişeğinin pist alanına düşmesi nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Bununla birlikte, bu durumun aynı zamanda işaret fişeklerinden çıkan dumanın sürücü görünürlüğü ve diğer etkinlik güvenliği hususlarında sorunlara neden olabileceği ralliler gibi etkinlikleri de dikkate almak için uygulandığı anlaşılmaktadır.

FIA tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendş: "Ekim 2022'de Avrupa Birliği Konseyi spor sahalarında piroteknik kullanımının önlenmesi ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştır."

"Motor sporlarındaki durumun gözden geçirilmesinin ardından, yarışlarda tüm piroteknik cihazların izinsiz kullanımının önemli kamu sağlığı ve güvenliği riskleri oluşturabileceği ve bu nedenle önlenmesi ve karşı konulması gerektiği sonucuna varılmıştır."

"Bu nedenle, ISC'de (Uluslararası Spor Kodu) FIA yarışmalarında pirotekniklerin izinsiz olarak bulundurulmasını ve kullanılmasını yasaklayan yeni hüküm ve tanımı onaylanmıştır."

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