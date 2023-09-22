FIA, F1'e girmek isteyen dört takımdan üçünün teklifini reddetti!

FIA, Şubat ayında Formula 1'e girmek isteyen takımlar için bir ihale süreci başlatmış ve o günden bu yana bu süreç devam etmişti.

Fakat henüz resmi bir açıklama olmasa da, perde arkasında süreç ilerlemiş gibi görünüyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre FIA sürecinin son aşamasına gelmeyi başaran dört takımdan yalnızca birinin pozitif yanıt alma şansı var.

Bu, hâlâ resmi bir teyide ihtiyaç duyan Andretti Cadillac.

Yeni takımlar konusu, F1'e girmek için başvuru yapan LKYSUNZ'un Cuma sabahı yaptığı basın açıklamasında, spor giriş için gereken 200 milyon yerine 600 milyon ABD doları ödemeye hazır olduğunu duyurmasıyla ivme kazandı.

Fakat LKYSUNZ personeline takımın yaptığı başvurunun reddedildiğinin söylendiği konuşuluyor. Bu nedenle LKYSUNZ ekibinde çalışmayı planlayan personel, artık diğer takımlara bakıyor.

FIA flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm bu bilgilere rağmen FIA, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayı reddediyor.

LKYSUNZ'un milyarder bir yatırımcı ve daha yüksek bir giriş ücreti ödeme isteği hakkında bilgi yayması sektörde kaşların çatılmasına neden oldu.

LKYSUNZ'dan Benjamin Durand bununla ilgili, "FIA ile diyalog halindeyiz. Ancak şu anda ayrıntılara giremem çünkü saygı duyduğumuz bir Gizlilik Anlaşmasına bağlıyız." dedi.

Görünüşe bakılırsa LKYSUNZ, reddedilmesinin ardından FIA'nın bunlara dayanarak yeniden bir değerlendirme yapacağı umuduyla yeni belgeler sundu. Ancak kaynaklara göre bu gerçekleşmeyecek.

FIA ihalesinde öngörülen son tarihler geçti ve reddin nihai olduğu söyleniyor.

Yeni takımların olumlu bir cevap alması için yerine getirmesi gereken kriterler her zamankinden daha katı olacak. Yani mali taraf tek başına yetmiyor.

Başvuru sahiplerinin 2030 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmak için projenin çevresel açıdan nasıl sürdürülebilir olacağına dair somut bir plan sunmaları da gerekiyor. Buna ek olarak, projenin sosyal açıdan nasıl olumlu bir etki yaratacağını da açıklamalılar.

Ayrıca personel çeşitliliği de önemli, ki bu açıdan LKYSUNZ'un önünde bir engel yok. Uzun vadede proje, İngiltere'de değil, Güneydoğu Asya'da, büyük olasılıkla Malezya'daki Kuala Lumpur bölgesinde kurulacaktı. Durand'ın planlarında Afrika da büyük bir rol oynuyordu. Böylelikle yeni mühendis ve mekanikerlerin Formula 1'e girmesinin önünü açılacaktı.

LKYSUNZ, Hitech ve Rodin Carlin'in neden olumsuz yanıt aldığı henüz bilinmiyor.

Şimdilik olumlu yanıt almaya yakın tek taraf var; Andretti.

Amerika takım, FIA tarafından onay alsa bile, hak sahibi Liberty Media'nın kendilerine onay vermesi gerekecek.