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Formula 1

FIA, F1'den televizyon yayınlarında küfürlü konuşmayı sınırlamasını istiyor!

Motorsport.com'un haberine göre FIA, Formula 1 Yönetiminden F1'in televizyondaki küfürlü dil kullanımını en aza indirmesini istedi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Pierre Gasly, Alpine A524, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Pierre Gasly, Alpine A524, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Resmi televizyon yayınlarında küfürlü kelimeler biplense de bu tür öfke patlamalarının sıklığı motor yarışlarının yönetim organı için bir endişe kaynağı haline geldi.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, taraftarlara sunulan içeriği değiştirmek için harekete geçtiklerini açıkladı.

Sürücülerin ne söylediklerini takip etme konusunda belirli bir sorumluluğa sahip olduklarını söyleyen Ben Sulayem, FOM'a küfürlü dilin sınırlandırılması için bir talepte bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Ben Sulayem, "Bence motor sporları ile rap müzik arasında bir ayrım yapmalıyız."

"Biz rapçi değiliz. Dakikada kaç kez 's***' kelimesini söylüyorlar gerçekten sayamıyorum." dedi.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

14 kez Orta Doğu Ralli şampiyonu olan Ben Sulayem, sürücülerin yarış esnasında yaşadığı hayal kırıklıklarını çok iyi anladığını, ancak standartların korunması gerektiğini düşündüğünü söylüyor.

"Onları çok iyi anlıyorum, ben de bir sürücüydüm."

"O anki sinirle böyle şeyler olabiliyor ama davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Sorumluluk sahibi insanlar olmamız gerekiyor."

"Artık teknolojiyle birlikte her şey canlı yayınlanıyor ve her şey kaydediliyor. Günün sonunda şunu incelemeliyiz: Kamuoyu önünde söylenenleri minimuma indiriyor muyuz?"

"Çocuklarınızla birlikte oturup yarışı izlediğinizi ve sonra birinin tüm bu küfürleri kullandığını hayal edin. Çocuklarınız ya da torunlarınız ne derdi? Yaptığınız ya da izlediğiniz spor buysa onlara ne öğretmiş olurdunuz?"

FIA'nın FOM'dan TV yayınında küfür içeren takım telsizi kullanımını sınırlamasını isteyip isteyemeyeceği sorulduğunda Ben Sulayem, bunun halihazırda yapılmakta olduğunu doğruladı.

Ben Sulayem "Bunu yapabiliriz ve yapıyoruz."

"Aslında en başında TV'de daha fazla telsiz konuşmasının yayınlanmasını onaylayan biziz. Ancak kurallarımız var ve bütün bunlar sporun yararı ve saygınlığı için." şeklinde yanıt verdi.

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, startta pistin geri kalanı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ben Sulayem sürücülerin 'rapçi olmamasıyla' ilgili yorumunu, yaz tatilinde kişisel Instagram hesabında yayınladığı ve FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarında 'suistimal' kelimesinin tanımıyla ilgili bir değişiklikten bahseden bir açıklama üzerine yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çevrimiçi istismara karşı sürdürdüğümüz mücadelenin bir parçası olarak, son araştırmalar sürücülerin ve takım üyelerinin olumsuz yorumları ile sosyal medyada görevlilere yönelik artan nefret arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir."

"Son Dünya Motor Sporları Konseyi'nde üyeler, sporumuzun yüksek profilli üyelerinin görevlilere yönelik istismarı teşvik eden açıklamalar yaptığı olayların ardından ISC bünyesindeki görevi kötüye kullanma tanımında bir değişiklik yapılmasını onayladı."

Bu, Uluslararası Spor Kurallarında son zamanlarda yapılan ilk değişiklik değil.

2022'nin sonlarında, 'Uluslararası Yarışmalar için FIA veya kendi yetki alanlarındaki Ulusal Yarışmalar için FIA tarafından Tüzükleri kapsamında teşvik edilen genel tarafsızlık ilkesini özellikle ihlal eden siyasi, dini ve kişisel ifadelerin veya yorumların genel olarak yapılmasını' yasaklayan bir madde eklenmişti.

Çok sayıda sürücünün bu durumun kişisel görüşlerini ifade etme özgürlüklerini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından, 2023 yılının başlarında bir açıklama yapıldı.

Ben Sulayem, "Kurallar 30 yıl boyunca aynı kalsın diye orada değil. Pek çok şeyi geliştirmeniz, değiştirmeniz, kaldırmanız ve eklemeniz gerekir. Bunu ben yapmıyorum. Komitelerimiz var, onlar bu tür şeylerin üzerinde çalışıyorlar."

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

"Bir ülkeye gidip o ülkeyi suistimal edemezsiniz çünkü çok fazla para ödüyorlar. Eğer o ülkeyi sevmiyorsanız, oraya gitmeyin. Eğer FIA'dan lisans alıyorsanız, size lisansı veren kaynağa saygı duymalısınız."

"Sürücülerimizden memnunuz. Gidip eğlenmeli ve en iyi yaptıkları şeyi yaparak yarışmalılar. Ama aynı zamanda spora da saygı göstermeliyiz."

"Geçmişim ve 40 yıllık tecrübemle buna etik de katmaya, denge, adalet ve açıklık getirmeye çalışıyorum. Bu zor bir sorumluluk ama başarabilirim." şeklinde açıklama yaptı.

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