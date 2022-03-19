FIA, F1'deki VAR sisteminin nasıl çalışacağını açıkladı

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2021 Abu Dhabi GP'de yaşanan tartışmaların ve alınan tartışmalı kararın ardından FIA, F1'deki yarış hakemlerine yardımcı olması için böyle bir sistemin kurulacağını duyurmuştu.

Max Verstappen'in şampiyon olduğu, Lewis Hamilton'ın ise şampiyonluğu kaybettiği olayın ardından bazı analizler yapılmıştı. Yapılan ilk analizlerin ardından pistteki yarış yönetimine yardımcı olması için dışarıdan bir destek verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Geçen sezon sonuna kadar Formula 1 Yarış Direktörü olan Michael Masi görevinden alındı ve onun yerine DTM Yarış Direktörü Niels Wittich ve WEC Yarış Direktörü Eduardo Freitas getirildiler. Bu iki isim dönüşümlü olarak görev alacaklar.

Bugün gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlarla alakalı raporunu ve ROC sisteminin nasıl çalışacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada ROC sisteminin ilk adımlarının Cenevre'de atıldığı ve sisteme ekleme yapma çalışmalarının devam ettiği, bu süreçte sistemin geliştirileceği duyuruldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Red Bull Content Pool

Yapılan açıklamada, "Prosedürle ilgili ve düzenleyici konular; danışman sıfatıyla faaliyet gösteren ve pistteki yarış yönetim ekibinin iş akışını kesintiye uğratmayacak veya karar verme sürecinde herhangi bir gecikmeye neden olmayacak olan ROC'a yönlendirilebilir."

"Prensipte futboldaki 'VAR'a benzer olmakla birlikte ROC, 140'tan fazla video ve ses kaynağı dahil olmak üzere 10'dan fazla eş zamanlı futbol maçıyla karşılaştırılabilir verilerle yarış yönetim ekibi için destekleyici bir kaynak görevi görecek."

"ROC, FIA'ya rekabetin yönlerini baştan sona tekrar izlemek, alınan kararları gözden geçirmek ve değerlendirmek ek bir kaynak sağlarken, geleceğe yönelik prosedürleri iyileştirmede yardımcı olacak."

"Bu sistemin herhangi bir düzenleyici gücü yoktur ve sistem, geçmiş kararları yeniden değerlendirmek veya değiştirmek için kullanılamaz." sözlerine yer verildi.

FIA, ayrıca ROC'un "yeni nesil yarış kontrol personeli ve komiserleri için değerli bir eğitim ve öğretim kaynağı olacağını ve faydalarının daha sonra diğer FIA şampiyonalarında ve daha geniş uluslararası FIA Ulusal Spor Otoriteleri (yerel federasyonlar) topluluğuna yayılacağını" belirtti.