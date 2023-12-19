FIA, F1'deki 'inceleme hakkı taleplerine' ilişkin kuralları revize etti

Geçtiğimiz ay Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere yönetim organı, talepte bulunulabilecek süreyi kısaltarak ve bir ücret getirerek, takımların incelemeleri takip etme konusunda iki kez düşünmelerini istiyor.

Daha önce takımların yarış bitiminden itibaren 14 gün içinde talepte bulunma hakkı vardı, ancak bu süre 96 saate indirildi ve komiserlere fazladan bir gün daha izin verme hakkı tanındı.

İlgili ISC açıklaması şu şekilde: "Bir inceleme dilekçesinin verilebileceği süre, yarışın bitiminden itibaren 96 saat sonra sona erer, ancak komiserlerin 96 saatlik süreye uymanın imkansız olduğunu düşündüğü durumlar hariç, bu durumda komiserler bu süreyi en fazla 24 saat uzatabilir."

Önceden inceleme hakkı dilekçesi için herhangi bir ücret ödenmiyordu, ancak artık takımlar ön ödeme yapmak zorunda ve eğer davaları başarısız olursa ücreti geri alamayacaklar.

ISC'nin yeni bir maddesine göre, "Bir talep miktarı her yıl uluslararası serilerin ana ASN'si tarafından veya şampiyonaları, kupaları, kupaları, mücadeleleri veya serileri için FIA tarafından belirlenecek olan bir depozito ile birlikte sunulmalıdır."

"Buna ek olarak, depozito yarışmanın sportif yönetmeliklerinde veya ek yönetmeliklerinde belirtilmelidir. Bu depozito, hakkaniyet aksini gerektirmediği sürece, yalnızca inceleme hakkının onaylanması durumunda iade edilebilir." deniyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Gridin üzerinde dev bir FIA bayrağı dalgalanıyor

Konuyla ilgili bir başka değişiklik ise, daha önce sadece FIA Spor Genel Sekreteri yönetim organı adına bir inceleme talebinde bulunabiliyordu; bu durum artık FIA'nın kendisinin de böyle bir talepte bulunabileceği şekilde değiştirildi.

ISC ayrıca artık komiserler tarafından verilebilecek daha yüksek para cezalarını da içerecek şekilde güncellendi. Önceki sınır 250.000 euro iken, artık Formula 1 için 1 milyon euro, diğer FIA Dünya Şampiyonaları için 750.000 euro ve diğer tüm FIA şampiyonaları, kupaları, mücadeleleri veya serileri için 500.000 euro.

ISC'de yapılan bir başka değişiklikle FIA tüm etkinliklerde izinsiz havai fişek ve işaret fişeği kullanımını yasakladı. Olası kural ihlallerinin listelendiği bölümde artık "FIA tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, FIA yarışmalarında katılımcılar ve seyirciler tarafından piroteknik ürünlerin bulundurulması ve/veya kullanılması" ifadesi de yer alıyor.

Bu hamle, Avrupa Birliği Konseyi'nin spor sahalarında kullanımına karşı başlattığı ve FIA tarafından da sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle desteklenen hamleye yanıt olarak yapıldı.

Kural ihlalleriyle ilgili aynı bölümde, daha önce 'lisans sahiplerine yönelik, ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü suistimal' ve etkinlik görevlilerinin bir listesinden bahseden bir madde artık sadece 'her türlü suistimal' olarak değiştirildi.

FIA'nın Yargı ve Disiplin kurallarında yapılan ayrı bir değişiklikle, temyiz prosedürü yeniden düzenlendi.

Yarışmacılar bir yarıştan hemen sonra itiraz niyetlerini bildirebiliyor ve ardından devam edip etmeyeceklerine karar vermek için 96 saat süreye sahip oluyorlardı.

Artık ilgili takım, itirazı sürdürmemeye karar verse bile, Formula 1 için 6000 euro olan ilgili ücreti kaybedecek.

Revize edilen kurallarda, "Temyiz depozitosu, temyize başvuran tarafın temyiz niyetini komiserlere bildirdiği andan itibaren muaccel hale gelir ve temyizin bildirilmesiyle birlikte ödenebilir hale gelir. Temyize giden kişi temyize gitme niyetini beyan etmese bile depozito ödenmeye devam eder." ifadesi yer alıyor.

Buna ek olarak, FIA bir itirazın bildirildiği ancak takip edilmediği durumları, örneğin bir pilotun bir itiraz bildirimi altında orijinal grid pozisyonundan başlayarak potansiyel bir avantaj elde ettiği durumları daha fazla soruşturma hakkını saklı tutmuştur. Bu durumda bir ceza uygulanabilir.

Kuralda şöyle diyor: "Temyiz başvurusunda bulunan kişi temyiz niyetinden bir fayda elde ettiğinde, geri çekme talebi daha sonraki bir duruşmada değerlendirilmelidir. Daha sonra ICA [Uluslararası Temyiz Mahkemesi] temyiz niyetinin geri çekilmesinden kaynaklanan sonuçlar ve masraflar hakkında karar verecektir."