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Formula 1 / Son dakika

FIA, F1'de oluşan kural anlaşmazlıkları için yeni bir heyet kuracak

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FIA, F1'de oluşan kural anlaşmazlıkları için yeni bir heyet kuracak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
7 Tem 2020 05:27

FIA, Formula 1'de takımların tartışmalı icatlarını, yeni bir heyet kurarak denetleyeceğini açıkladı.

Red Bull Cuma günü, Mercedes'in kullandığı DAS sistemi hakkında olan şüpheler sebebiyle resmî bir itirazda bulundu.

İncelemeler sonrasında ise hakemler, FIA'nın teknik sorumlusunun, sistemin kurallara uygun olduğuna dair verdiği kararı haklı buldu.

Konunun, DAS'ın sezon öncesi testler sırasında tanıtılmasından birkaç ay sonrasında resmi itiraza götürülmesi, kuralların anlaşılırlığının daha temiz olması konusunda tartışmalara yol açtı.

An itibariyle, bir yarış öncesinde takımlar FIA teknik departmanından, bir sistemin bir kurallara uygun olup olmadığı konusunda fikir alabiliyor.

Sistemlerin kesin olarak uygunluğu ise yarışlarda hakemler tarafından cevaplanabilir.

FIA başkanı Jean Todt, FIA'nın yeni bir heyet kurarak hassas konulara fikir danışma fırsatı verilebileceğini söyledi - kurul ise tek bir kişi yerine pek çok uzmandan oluşacak.

Ortaya çıkan kurul fikri, geçtiğimiz ay FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı ve fikir, bir karara ihtiyaç duyulan zor konular varsa tavsiye vermek için kullanılacak.

Beklentilere göre, eğer FIA bir yarış haftasonu öncesi bir bireyden ziyade bir grup uzmandan geliyorsa, daha az önyargı riski ve kararların arkasında daha güçlü bir akıl yürütme ihtimali ortaya çıkmış olacak.

Böylece takımların, FIA'nın fikrine daha önceden güvenmesini sağlanmış olacak ve görevlilere yapılan bir protestonun başarılı olabileceğine inanma olasılığını azalacak.

Red Bull Ring'de konuşan Todt, "Görevliler, uzmanlarımızın yorumuna güveniyorlar."

"Bu konuda uzmanlarımız üzerinde çok fazla baskı var. Bu yüzden, hassas yorumlar konusunda, bir yorumu kabul etme veya kabul etmeme kararını verecek olan üç uzmandan oluşan küçük bir panel olmasına karar verdik."

"Bir şeyin siyah veya beyaz olduğunu söyleyen tek bir insan değildir. Üç uzmandan oluşan bir grup olacak, sorulara ayrıca cevap verebilmek için ise elektronik uzmanları ve motor uzmanlarından yardım alabilirler." dedi.

Buna ek olarak Todt, takımların rakiplerini protesto etmeleri konusunda kapılarının daima açık olduğunu da ekledi. 

"Protesto etmeyi veya etmemeyi sınırlamanın uygun olmayacağını düşünüyorum" 

Kalıcı bir yönetim olmayacak

Genellikle saatlerce tartışma gerektiren protestoların, konuya tamamıyla hakim olmayan hakemler arasında görüşülecek olması bazı tartışmalara neden olsa da Todt, yeni getirilen sistemin, mevcut sisteme göre daha kesin sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyor.

Kalıcı bir hakeme sahip olmanın daha iyi olup olmayacağı konusunda Todt "Bu oldukça uzun süren bir tartışma oldu. Dürüst olmak gerekirse bu durumun artıları ve eksileri var."

"Sanırım, her yıl eğitilen tüm görevlilerin kalitesi ve seviyesi konusunda önemli bir ilerleme kaydediyoruz. Onlar da inceleniyor. Bu yüzden çok iyi bir uzman grubumuz var ve üç ya da dört kişilik gruplar, şu anda elimizde bulunan en iyi çözüm."

"Şahsen, sizin de bildiğiniz gibi, eskiden çalıştığım alanlarda, tüm sezon boyunca bir takımın herhangi pozisyonuna karşı olacağına karar veren bir uzmanla ters düştüyse, bu insan tüm herkese karşı ters düşecektir."

"Bu yüzden üç ya da dört uzmandan oluşan bir grubun daha az tartışmalı durum içinde olacağına inanıyorum." dedi.

Todt, Red Bull'un Cuma gününden sonra yarış gününe kadar beklemek yerine Mercedes meselesine anında protesto etmeyi seçtiğini belirtti.

"Bir takımın yarışın sonunda değil şampiyonanın başında protesto yapmasını tercih ediyorum."

"Red Bull'un yaklaşımının çok iyi ve çok açık olduğuna inanıyorum."

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Editör Jonathan Noble

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