FIA, F1 yöneticisi Bayer'in görevden ayrıldığını açıkladı

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Bayer, 2017 yılında FIA'nın spor genel sekreteri olarak göreve başladı ve go-kartingden F1'e kadar FIA'nın spor departmanındaki tüm faaliyetlerin yönetiminde yer aldı.

Avusturyalı, Abu Dhabi'deki tartışmalı finalin ardından geçtiğimiz yılın sonunda FIA'nın F1 yöneticisi oldu ve F1 operasyonlarını gözetmeye başladı.

Çarşamba günü FIA tarafından yapılan açıklamada, Bayer'in görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar yer aldı: "Fédération Internationale de l’Automobile olarak, 2017'den bu yana genel sekreter rolünde yer alan ve 2021'den beri F1'in yöneticiliğini yapan Peter Bayer'in görevden ayrıldığını bildiriyoruz."

"FIA, son beş yıldır sporun gelişimine olan katkılarından dolayı ona içtenlikle teşekkür ediyor. Özellikle, kartingden F1'e uzanan tek koltuklu yarış piramidinin inşasında yer aldığı, yeni World Rally-Raid Championship'in oluşturulmasını sağladığı ve tüm disiplinlerde güvenlik ve sürdürülebilirliği geliştirdiği için teşekkür ediyoruz ve ona gelecek için en iyisini diliyoruz.”

Bayer, rolünün bir parçası olarak Abu Dhabi'de yaşananların denetiminden sorumluydu.

FIA, yeni başkan Mohammed Ben Sulayem ile birlikte F1 operasyonlarını yapılandırdı ve yarış direktörlüğüne iki isim atamasının yanı sıra yeni bir sanal yarış kontrol odası kurdu.

FIA, yeniden yapılandırma kapsamında yakın zamanda eski DAMS yönetici direktörü Francois Sicard'ı yeni tek koltuklu spor direktörü olarak atadı.

FIA, Bayer'in yerini geçici olarak daha önce iki yıl FIA'nın yasal direktörü olarak çalışan ve kısa süre önce organizasyona yeniden katılan Shaila-Ann Rao'nun alacağını doğruladı.

Rao, Ocak 2021'de Toto Wolff'un özel danışmanı olmadan önce Mercedes'e genel danışman olarak katılmak için 2018'in sonunda FIA'dan ayrılmıştı.