FIA, F1 takımlarıyla motor performanslarını nasıl dengeleyeceğini görüşüyor

Motor gelişimi, 2022 sezonunun başlangıcından itibaren dondurulacak. Bu da takımların, 2026 yılına kadar motorda herhangi bir performans gelişimi yapamayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bu kış yapılan çalışmalar, gelecek açısından kritik düzeyde olacak.

Mercedes, Ferrari ve Renault başlangıçta bu fikre sıcak bakmasalar da, Red Bull'un sporda kalması için bu fikri kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü Avusturyalı ekibin motor partneri Honda, spordan çekilme kararı aldı ve projeyi Red Bull'a devrettiler. Fakat Red Bull'un elinde henüz motor gelişimi yapabileceği kaynaklar yok. Eğer motor dondurulmasaydı, Red Bull çaresiz kalacaktı.

Fakat motor dondurmanın getirdiği bazı dezavantajlar da var. Örneğin kışın bir üretici çok büyük bir adım atabilir veya diğer üreticilerden birisi geride kalabilir. Hal böyle olunca, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında avantajlı veya dezavantajlı bir duruma gelebilirler.

Mercedes, bir performans dengelemesi istemediği konusunda her zaman netti fakat geriye düşen bir üretici için çözüm bulunması gerekebilir.

Bu nedenle Formula 1'in geriye düşen bir üreticiyi yeniden oyuna dahil etmek için nasıl bir tepki vereceği konusunda görüşmeler var

Auto Motor und Sprt'a konuşan FIA teknik şefi Nikolas Tombazis'in şimdilik bu konuda verebilecek bir cevabı bulunmuyor.

Tombazis, “Henüz, motor üreticileri arasında, eğer bir güç ünitesi diğerlerinin ardında kalırsa, buna nasıl bir reaksiyon gösterileceği konusunda herhangi bir anlaşmaya varılamadı." dedi.

Gelecek yıl yeni yakıtlara geçilecek ve %10 etanol içeren yakıtlarla beraber, motor gücünün yaklaşık 20 beygir azalması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin bu 20 beygirlik kaybı telafi ettiği belirtilmişti.